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На территории индустриального парка АвтоВАЗа будут производить мебель
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На территории индустриального парка АвтоВАЗа будут производить мебель 

Волга Ньюс 25 июня 2018
ООО «НМТ» занимается производством мебели. Основная ее номенклатура: мебельные чехлы, каркасы металлические для мебели, каркасы металлические для ротанговой мебели, а также механизм «Венеция». Общая стоимость проекта 25,5 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 24.
Новый завод расположится в индустриальном парке АвтоВАЗа.
Напомним, статус ТОР Тольятти получил в сентябре 2016 года. На данный момент уже заключены соглашения с 30 компаниями. При реализации инвестиционных проектов резидентами запланировано вложение инвестиций в размере 5 млрд руб. (с учетом НДС) и создание новых рабочих мест в количестве 3,9 тыс. единиц.
Инвестиционные проекты ТОРа связаны с производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.
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