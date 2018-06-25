На территории индустриального парка АвтоВАЗа будут производить мебель

ООО «НМТ» занимается производством мебели. Основная ее номенклатура: мебельные чехлы, каркасы металлические для мебели, каркасы металлические для ротанговой мебели, а также механизм «Венеция». Общая стоимость проекта 25,5 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 24.

Новый завод расположится в индустриальном парке АвтоВАЗа

Напомним, статус ТОР Тольятти получил в сентябре 2016 года. На данный момент уже заключены соглашения с 30 компаниями. При реализации инвестиционных проектов резидентами запланировано вложение инвестиций в размере 5 млрд руб. (с учетом НДС) и создание новых рабочих мест в количестве 3,9 тыс. единиц.

Инвестиционные проекты ТОРа связаны с производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.