Интерьер недели: квартира для молодых банкиров

Заказчики этого интерьера — молодая пара, оба работают в банковской сфере. Он любит путешествия и походы, она хранительница домашнего очага, очень любит готовить.

Дина Салахова, архитектор

Специализируется на комплексном проектировании жилых и общественных помещений с нулевого цикла до сдачи объекта в эксплуатацию, окончила Московский архитектурный институт (МАрхИ), финалист и победитель нескольких конкурсов. Польза, прочность, красота — основополагающие принципы в работе Дины.

bespacestudio.ru Особенности планировки

У заказчиков это первая собственная квартира, до этого они только снимали жильё, поэтому хотели воплотить все накопившиеся идеи. А так как дом — старой постройки с маленькими и тёмными комнатами, авторы не смогли обойтись без перепланировки. Благодаря тому что в самом начале работы очень много времени было уделено составлению технического задания, архитектору удалось воплотить все пожелания заказчиков и ничего не упустить. Сам процесс обсуждения проходил следующим образом: первоначально были проработаны пять вариантов планировки, затем из всех вариантов выбрали понравившиеся элементы и составили комбинированный вариант, который и был утверждён.

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Цветовое решение

«Лаконичность в линиях» — это название выбрано не случайно. В целом квартира выполнена в сдержанной цветовой гамме: кофейные оттенки, где-то архитектор добавила терракотовый и глубокий голубой оттенок. Подчеркнула горизонтальность, установив на окна деревянные жалюзи, повесила очень простые по форме шторы. Из-за низких потолков люстру разместили только над обеденной зоной, остальную площадь осветили встроенными светильниками.

Сделано на заказ

По эскизам были сделаны гардеробные комнаты, шкафы, двери, тумба для телевизора и деревянное модульное панно в спальне. Дверь в кабинете сделана в единой плоскости со шкафом, и чтобы выдержать стилистику, все остальные двери также делали на заказ.

Кухня

Автор объединила гостиную и кухню, получив большое и светлое пространство, где поместился кухонный остров, обеденная зона и зона отдыха. Кухня Scavolini очень понравилась автору по стилистике, правда, ждать её пришлось довольно долго, она пришла лишь через две недели после окончания всех ремонтных и оформительных работ. Заказчик увлекается фотографией, поэтому на стенах архитектор разместила несколько фотографий, оформленных в багетной мастерской.

Гостиная

Обеденные стулья вместе с диваном BoConcept особенно хорошо подошли по форме и уровню комфорта. Автор несколько дней ездила по магазинам и выбирала всё сама. Стол и барные стулья Tom Dixon понравились современной необычной формой, молодёжным стилем, к тому же они удачно вписались в концепцию проекта. В процессе работы появилась идея установки пианино, на котором можно поиграть вечерами, после долгого и напряжённого рабочего дня.

Дина Салахова, архитектор:

— В этом проекте было всё. Стройка затянулась по ряду причин: дом не новый, жёсткие правила по времени работы, так как ремонт делали полностью, вскрывали, вычищали, меняли радиаторы отопления, плюс согласование — всё это довольно сложно прогнозируется по срокам. Но в это время мы не сидели сложа руки: закупали материал, искали кирпич, продумывали столярку, полностью участвовали в строительстве.

bespacestudio.ru Спальня

По проекту в спальне планировали поставить комод для вещей, но, к сожалению, после выравнивания стен сильно сократилась площадь комнаты, к тому же здесь делали тепло— и шумоизоляцию, в результате ставить комод было просто некуда. Архитектор вышла из положения, перенеся все функции комода в гардеробную, которых в квартире две: одна в прихожей, другая в спальне.

На каком-то этапе заказчики хотели отказаться от подчёркивающих стиль ламп, но мечта дизайнера сбылась: приведя множество доводов, они смогли оставить всё так, как задумывалось по проекту. Спустя какое-то время, уже после переезда, автора поблагодарили за то, что она всё-таки настояла на покупке именно этих ламп.

Санузел

Несмотря на то что санузел был раздельный, архитектор его объединила и, увеличив пространство в сторону холла, смогла выиграть дополнительное место для размещения комфортной ванной, душевой, унитаза и раковины с большой столешницей, код которую поместилась стиральная машина.

Другие комнаты

Кабинет, можно сказать, стал второй гостиной, где во всю стену архитектор установила шкаф для книг и прочих вещей, поставила письменный стол от ИКЕА со стулом Ifab и диван Milano Bedding. Комнату изначально проектировали таким образом, чтобы её можно было легко переоборудовать под детскую.

Обои, краска, текстиль

Все стены кроме двух в этом интерьере выкрашены, ещё одна, в спальне, закрыта модульным панно, вторая, в гостиной, выложена кирпичной кладкой. Так как дом 1900 года, после демонтажа под штукатуркой оказалась очень красивая кладка. К сожалению, она состояла не только из старых, но и из современных кирпичей. Автора это не устроило, поэтому всю стену пришлось оштукатурить заново, но идея сохранения кирпичной кладки осталась, поэтому был куплен настоящий лофтовый кирпич, который привезли из Санкт-Петербурга после разбора старых зданий. На этих кирпичах сохранились оттиски монограмм и клейм, а когда посчастливилось найти кирпич с оттиском подковы, его спрятали в кладку на удачу.

Полы, двери

На пол постелили массивную доску кофейного оттенка, из дуба под маслом, по которому очень приятно ходить. Во всех своих проектах Дина старается использовать экологически чистые материалы.

Дина Салахова, архитектор:

— Пожалуй, лучшее в проекте — это наличие постоянного контакта с заказчиками, мы находили новые идеи и вещи, обсуждали и двигались дальше. Ребята молодые, энергичные, у нас с ними похожее мировоззрение, поэтому нам было приятно и легко общаться.

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