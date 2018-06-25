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13 метров идиллии: жизнь семейной пары в крохотном деревянном доме
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13 метров идиллии: жизнь семейной пары в крохотном деревянном доме 

Roomble.com 25 июня 2018
Фото: Roomble.com
Супруги Малисса и Крис Тэк (Malissa Tack, Chris Tack) посвятили свою жизнь высоким технологиям и думать не думали, что однажды станут приверженцами новой экологичной моды на крохотные деревенские дома. Однако замеченная где-то в Интернете идея захватила их полностью, и спустя какое-то время пара уже закупала стройматериалы и штурмовала форумы таких же энтузиастов.
Конечно, возвести своими руками пусть и небольшой (всего 13 квадратных метров) дом для программиста и 3D-художницы было непросто. Особенно много сложностей вызвала установка окон, однако опыт формучан и огромное желание выполнить задуманное всё же возымели действие, и в 2011 супруги стали владельцами собственного крошечного жилья.
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Об интерьере можно сказать только одно — он максимально функционален. Гостиная оборудована таким образом, чтобы сидя на диване можно было спокойно читать, не беспокоясь о нехватке освещения — с обеих сторон от дивана расположены окна, ещё одно вырезано в потолке. Напротив дивана расположен большой монитор от iMac, который работает одновременно в двух направлениях — развлекая супругов в качестве телевизора и помогая в работе как полноценный компьютер.
Обратите внимание на панель под телевизором — это откидной рабочий стол. Недалеко от дивана стоит самый обычный стул, который супруги используют также в двух вариациях — как собственно стул и как журнальный столик.
Кухня здесь компактна до крайности — чашки буквально висят на потолке. Тенденция к многофункциональности сохранилась и на кухне. Холодильник используется в качестве планшета для магнитных контейнеров. Подвесные полки-корзины также можно использовать как переносные системы хранения.
Высокие потолки позволили оборудовать спальню на втором этаже — прямо над кухней. Огромная кровать занимает практически всё пространство, однако место для двух шкафчиков всё-таки нашлось. В них супруги хранят книги и туалетные принадлежности.
Чета Тэк утверждает, что в жить на 13 метрах не так уж и страшно. Более того, после переезда супруги стали относиться друг к другу с большим уважением — ни одно помещение в доме не разделено стенами, Малисса и Крис постоянно вместе.
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