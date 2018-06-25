Звезды требуют комфорт: самые странные райдеры известных людей

Перечень требований к проживанию, выступлению, проезду, гримеркам звезды указывают в своих райдерах. Полный список того, что должно быть подготовлено к приезду знаменитости, организаторы мероприятия получают заранее. «ВМ» заглянула в райдеры зарубежных и отечественных звезд и выяснила, какие необычные, а порой странные требования они включают.

Американскую певицу Мадонну в ее гастрольных турах сопровождает большая команда. Для размещения личного повара, спортивного инструктора, нескольких десятков телохранителей — всего около 200 человек — требуется отдельное помещение. Среди требований к номеру, где планирует остановиться певица — свежие цветы. В райдере указано, что это должны быть лилии нежно-розового цвета и белые розы. Длина стебля обязана быть ровно 15 сантиметров.

Особые требования замечены в райдере еще одной певицы — Мерайи Керри. Исполнительница требует с организаторов огромную ванную комнату с исключительно новой сантехникой.

Певица Селион Дион требовательно относится к температуре воздуха в помещениях. В преддверии концерта в ее гримерке температура должна оставаться неизменной — плюс 23 градуса. А вот главное условие в райдере Пола Маккартни заключается в том, чтобы в его гримерке ни коем случае не было кожи и меха. Это касается, в том числе, обивки мебели и обшивки интерьера. Пушистым ковром непременно должен быть устлан пол в гримерке певицы Рианны. Сам интерьер, включая мебель, обязан иметь животные расцветки.

У Беойонс к гримерке одно требование — она должна быть очень просторной.

Особые требования к приему во время гастролей предъявляют и российские знаменитости. Так, певица Лолита запрашивает охрану, хороший автомобиль и проживание в пятизвездочной гостинице.

У трапа самолета Филиппа Киркорова должен встречать лимузин и несколько машин сопровождения для проезда его команды. Для проживания поп-король обязательно выбирает люкс президентского класса с несколькими комнатами. Еще одно требование — большая сцена для выступлений.