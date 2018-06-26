Как сделать уборку в ванной проще

Превратить уборку в удовольствие вряд ли получится, а вот облегчить процесс — однозначно.

Полезная шпаргалка по оформлению санузла: рассказываем, как организовать хранение, выбрать отделку и сантехнику и неплохо сэкономить на моющих средствах.

Откажитесь от рельефных поверхностей

Какие поверхности проще всего поддерживать в чистоте? Конечно, гладкие — взял тряпку и протер. А вот с рельефной плиткой под натуральное дерево, фактурной мозаикой и различным декором придется сложнее. Поэтому, если не хотите долго делать уборку, выбирайте гладкую плитку или моющуюся краску.

Уделите внимание выбору напольного покрытия

Белая плитка (квадратная или в форме гексагонов) в ванной комнате — это красиво, но не практично. Во-первых, на ней будет видна любая грязь: брызги и шерсть от домашних животных. Во-вторых, идеально белые межплиточные швы перестанут быть такими через неделю после окончания ремонта. Остановите выбор на немарких цветах и поверхностях.

Установите безободковый унитаз

Безободковый унитаз поможет существенно упростить уборку в санузле. Например, инновационная модель Geberit Rimfree обеспечивает равномерное омывание всей внутренней поверхности чаши, а значит, будет меньше грязи и известкового налета. И не нужно будет использовать моющие средства с токсичными компонентами для уборки под ободком унитаза. Также встроенный в водораспределителе регулятор предотвращает выплескивание воды, а двойная кнопка смыва на 20% экономит расход воды (для омывания чаши достаточно всего 4,5 л).

Используйте штору для ванной вместо стеклянной перегородки

Качество воды в большинстве городских квартир оставляет желать лучшего, а значит, капли и подтеки от воды на стеклянной перегородке будут вас преследовать. Придется протирать поверхности после каждого приема душа. Хотите этого избежать — выбирайте шторки из влагостойкой ткани.

Замените открытые полки шкафом

Открытые полки для хранения в ванной комнате — дополнительные хлопоты в уборке. Особенно если на них стоят многочисленные флаконы и баночки косметики. Вместо них повесьте неглубокий шкафчик или повесьте дверцу, если полки находятся в нише.