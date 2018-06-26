Идеальный интерьер: 7 любимых приемов Павла Железнова

Обустроить квартиру, как у известного архитектора, можно, даже не будучи профи. Секреты, которыми поделился Павел Железнов, вам точно помогут.

Как правило, в интерьерах используют глухие двери. Они делают помещения изолированными, но одновременно зрительно ограничивают пространство. Стеклянные же двери наполняют комнаты дополнительным светом, визуально увеличивают площадь. Это особенно важно для совсем небольших квартир. При необходимости стекла на дверях можно дополнить сборной шторой на металлических трубках.

Двери и дверные проемы — один из важнейших элементов интерьера. Анфиладный принцип их расположения сделает интерьер более торжественным и нарядным. Но самое главное — откроет перспективу в другие комнаты, и квартира будет казаться больше.

Обеденная группа — также один из главных элементов интерьера. Чтобы выделить это пространство и сделать его максимально компактным, лучше использовать стол с круглой столешницей — это позволяет свободнее перемещаться вокруг и размещать большое количество гостей.

Для придания интерьеру ощущения истории дополните новую мебель антикварной. Причем стиль этой мебели не так важен — главное, чтобы выбранная мебель вам действительно нравилась.

Первое впечатление — самое главное, и изменить его практически невозможно. Очень важно, войдя в квартиру, не оказаться в очень маленьком темном пространстве. Поэтому нужно по возможности сделать его более открытым. В этом нам как раз и помогут стеклянные двери и анфилады.

Основа композиционного решения интерьера — локальные симметричные композиции с использованием парных элементов: два торшера, фланкирующие диваны, парные шкафы. Это смысловые акценты интерьера — такие пары обозначают важные части помещения или зоны.

Я советую применять только натуральные материалы в отделке интерьера — со временем они даже стареют благородно. Никакая имитация не заменит натуральный камень и дерево. Если необходимо использовать керамическую плитку, остановитесь на глазурованной или окрашенной в массе типа метлахской.

Иллюстрации: квартира Павла Железнова.