5 идей, как обновить интерьер без капитального ремонта

Чтобы преобразить наскучивший интерьер, не обязательно затевать грандиозную переделку. Достаточно обновить несколько деталей: новый светильник, домашнюю оранжерею или текстиль — что поменять, решать вам.

Пусть крупные предметы мебели будут нейтральных оттенков — они прослужат вам долго. А вот в выборе более мелких элементов интерьера уже можно проявить креативность: яркие подушки, броские абажуры и прочие замысловатые по цвету и форме аксессуары хороши прежде всего тем, что их можно часто менять.

Не жалейте времени и средств на то, чтобы обустроить подходящие для каждой комнаты системы хранения: ведь хаотично расставленные предметы никогда не создадут приятного впечатления. Шкафы, полки разных форм и расцветок и ТВ-модули — простор для фантазии здесь широк.

Часто пустая стена создает ощущение незаконченности интерьера. А ведь ее наличие — отличный повод продемонстрировать всем коллекцию любимых картин, семейные фото или детские рисунки. Причем они не обязательно должны быть в одинаковых рамках.

«Бабушкины» абажуры и бра — не лучшая компания для современной минималистичной мебели и отделки. Замените устаревшие модели на более стильные и узнаваемые дизайнерские — вы сразу почувствуете разницу.

Мы уже писали, какие растения лучше всего подойдут вашему дому. Пришло время применить знания на практике и украсить интерьер зеленью. Не забудьте выбрать стильные кашпо и горшки с автоматической системой полива — чтобы не волноваться за них во время отпуска.