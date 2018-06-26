10 бытовых приборов, которые должны быть в каждой квартире

Вы следите за технологичными новинками для дома? Мы — да. Посмотрите на эти 10 классных приборов.

Это разработка британского стартапа: специальный датчик в холодильнике отслеживает свежесть продуктов. Если срок годности истек — он подает сигналы.

Кроме этого, устройство предлагает рецепты блюд из продуктов, которые уже есть в холодильнике.

Современная техника делает нашу жизнь комфортнее и лучше и подстраивается под образ жизни человека.

Включайте нагрев воды дистанционно — с помощью приложения на смартфоне. Согласитесь, это удобно — вернуться домой и сразу принять горячую ванну.

Установите даже в самой маленькой ванной или кухне — глубина водонагревателя всего 27,5 см.

Не беспокойтесь о дизайне ванной: лаконичный внешний вид водонагревателя подойдет к любому интерьеру.

Установите датчик с вентилятором в вентиляционный короб. Он включится сам, когда уровень влажности станет выше. Удобно — ванная защищена от плесени.

Он автоматически высчитывает подачу воды, газа и электричества и анализирует, какой объем нужен вашей семье. Вам больше не придется экономить — счетчик все сделает за вас.

Она работает с помощью датчика — как только на полу в ванной или кухне скапливается уровень воды выше 1—2 мм, вода перекрывается автоматически. Установив такую систему, вы больше никогда не затопите свою квартиру и соседей.

Эксперты рекомендуют: прячьте датчик от случайных брызг (например, под ванну), чтобы не было ложного сигнала.

Актуально для квартир, где живут несколько поколений. Можно не бояться оставить бабушку и дедушку одних в доме — умные датчики будут фиксировать движение и среагируют на падение пожилого человека сигналом тревоги.

Французская компания представила «умный диван». Сидя на нем, можно автоматически заряжать смартфоны или планшеты. И более того — специальное устройство в диване отслеживает время, которое вы провели перед телевизором. «Умная мебель» пригодится тем, кто слишком много времени проводит перед телевизором и хочет это контролировать.

Этот маленький прибор отслеживает микроклимат в квартире. Температура, влажность и даже содержание пыли в воздухе находятся под его контролем. Всю информацию гаджет отправляет на смартфон владельцу с рекомендациями, как улучшить микроклимат в квартире.

Американский бренд представил новый девайс для душа — он разбивает поток воды на много мелких капель и сокращает ее расход. Это означает, что теперь можно принимать душ и экономить воду.

Вы знали, что человек может просыпаться не только от звука или прикосновения, но и от запаха? Разработчики уже учли этот факт и представили миру новый умный будильник.

Настройте время пробуждения — и за несколько минут до нужного часа он наполнит комнату ароматом кофе. Просыпаться станет приятнее.

Материал подготовлен при поддержке Ariston.