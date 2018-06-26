Стартует онлайн-практикум по 3D визуализации проектов

Более 1000 студентов прошли программу курса, потому что она длится всего 4 недели, а результат всегда один — обучающиеся постигли мастерство 3D визуализации. Практикум проходит только онлайн и называется «Интерьер в 3DS Max+Corona с нуля». Программа оттачивалась и улучшалась с каждым потоком, теперь ещё больше дополнений и нововведений, которые помогут вам сделать еще более огненные результаты!

Старт курса — 26 июня. В потоке осталось мало мест, но ещё можно успеть записаться. Как это сделать: нужно зайти в Instagram на аккаунт @3dsmax_space, поставить «+» в директ и ждать, когда менеджер ответит. Обычно отвечают быстро.

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