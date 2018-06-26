Ещё
Стартует онлайн-практикум по 3D визуализации проектов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартует онлайн-практикум по 3D визуализации проектов 

Roomble.com 26 июня 2018
Фото: Roomble.com
Более 1000 студентов прошли программу курса, потому что она длится всего 4 недели, а результат всегда один — обучающиеся постигли мастерство 3D визуализации. Практикум проходит только онлайн и называется «Интерьер в 3DS Max+Corona с нуля». Программа оттачивалась и улучшалась с каждым потоком, теперь ещё больше дополнений и нововведений, которые помогут вам сделать еще более огненные результаты!
Старт курса — 26 июня. В потоке осталось мало мест, но ещё можно успеть записаться. Как это сделать: нужно зайти в Instagram на аккаунт @3dsmax_space, поставить «+» в директ и ждать, когда менеджер ответит. Обычно отвечают быстро.
Читайте также:
В Мадриде открылся новый шоу-рум Laufen
Круглый стол с дизайнерами: традиции и мотивы
Стартовал конкурс для молодых архитекторов с главным призом — поездкой в Италию
Roomble.com: последние новости
Самый элегантный стиль в истории — ар-деко: как его применить «Галерея 46» запустила интернет-магазин Дизайн дачного участка своими руками: 28 фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение