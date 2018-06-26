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Современное искусство в интерьерах делает жизнь ярче
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Современное искусство в интерьерах делает жизнь ярче 

Roomble.com 26 июня 2018
Фото: Roomble.com
В современном интерьере становится всё труднее сделать действительно уникальный проект: дизайнер работает с заказчиком, компании продают свои услуги и товары. Каждый дизайнер стремится сделать проект, достойный глянцевых журналов. Никто не хочет работать на поток.
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Для создания уникального проекта им помогут настенные панно (wall-art). Благодаря, команде Erarta Design можно выбрать именно то произведение, которое просто необходимо проекту. Для начала определится с тем, какое искусство созвучно: это может быть искусство, соответствующее вкусу или образу жизни заказчика, а может быть, соответствующее той жизни, которую хотелось бы иметь.
Специалисты Erarta Design придут на помощь со своей коллекцией из более чем 4500 изображений 350 авторов, представляющей всевозможные стили и направления современного искусства. В каталоге можно оценить широкий спектр работ: от академической до живописи экспрессивно-взрывного характера.
Наличие собственной мастерской упрощает весь цикл взаимоотношения дизайнера и компании. Виртуозная работа с собственной базой изображений, выполненных путем сканирования оригинальных авторских работ нанемецком оборудовании фирмы Cruse, позволяет добиться непревзойденного результата. С этими сканерами работают главные музеи мира и такие серьёзные учреждения, как хранилища Ватикана и Пентагона.
Использование высококлассного оборудования обеспечивает превосходное качество печати всей продукции мастерской Эрарты, не ухудшающееся даже при многократном увеличении оригинального размера изображения. Репродукции создают полную иллюзию рукотворности изображения, а возможность работать с размером и цветопередачей исходного изображения позволяет Erarta Design решать конкретные интерьерные задачи, с учётом параметров помещения, других элементов обстановки и декора, а такж желаемой цветовой гаммы и акцентных пятен в интерьере.
Эрарта заботится о своей деловой репутации не только в отношении качества продукции. Размещая заказы в Erarta Design, дизайнер не будет нарушать закон об авторских правах, поскольку Эрарта — легальный обладатель всех необходимых для своей работы прав.
Erarta Design всегда на месте, растёт и развивается. В студию можно возвращаться снова и снова, продолжая формировать и совершенствовать пространства заказчиков.
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