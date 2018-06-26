Ремонт квартиры 65 кв. метров: реальный проект за 1,5 млн рублей

Эта прекрасная маленькая квартира в Познани (Польша) принадлежит молодой супружеской паре без детей. Но 65 квадратных метров площади и стандартная двухкомнатная планировка для дома постройки начала XIX века — не самая лучшая основа, не так ли?

Тем не менее Александра и Алекс сделали для себя квартиру мечты. Они заказали ремонт в недорогой строительной фирме, которая сделала им ещё и дизайн-проект. Хозяева сами нашли мебель в нужном стиле в местных магазинах, подобрали декор и светильники, кухню взяли в ИКЕА

В итоге квартира стала светлой, стильной и просторной, оформленной на стыке скандинавского стиля и нежного прованса. Такая комбинация невероятно популярна в Польше, ведь здесь сочетаются и антураж холодного климата, и любовь к провинциальному уюту. Как, впрочем, и в России.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Ремонт квартиры площадью 65 квадратных метров вполне может «уложиться» в 1,5 млн рублей, если выбрать такой стиль в дизайне интерьера, который легко реализовать. Например скандинавский. Правда, это будет самая дешёвая мебель и ремонт с дизайн-проектом от отделочной фирмы, а не от дизайнера с большим портфолио.

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Александра и Алекс говорят, что если бы делали ремонт снова, многое сделали бы по-другому.

С первого похода в магазин за мебелью брали бы с собой рулетку и блокнот, чтобы точно записывать все размеры.

Не заезжали бы в квартиру до окончания ремонта. Лишние два месяца у родителей не так страшны, как запах краски, который провоцирует ночные кошмары.

Не покупали бы вещи со скидками просто потому, что это дёшево. Взяли бы только то, что идеально подходит по стилю.

Сразу обратили бы внимание на расположение розеток и радиаторов в квартире, чтобы правильно декорировать пространство и красиво расставить мебель. Увы, после ремонта перенос розеток и радиаторов уже невозможен.

Обязательно совместили бы кухню и гостиную, так как в итоге тратится очень много времени на постоянный переход из одной комнаты в другую. Это чрезвычайно неудобно.

Точно не стали бы делать стену из кирпича в гостиной, она постоянно сырая. Лучше использовать декоративные панели.

Потратили бы больше денег на отделочные материалы, выбирая более качественные.

Расширили бы ванную комнату за счёт любого другого пространства.

Сделали бы дверь в гардеробную больше, не экономя место и не делая её столь неудобной.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Дизайн-проект этой квартиры воплощён очень удачно. Обратите внимание на то, в каком старом здании находится квартира. Дизайнер постарался обыграть необычную планировку, высокие потолки и длинный коридор так, чтобы квартира выглядела современно, но в то же время сохранила присущую ей аристократичность.

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