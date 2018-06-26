Нужно выкрасить стены: чек-лист по всему необходимому

Окраска стен становится всё более популярным решением, а обои постепенно отходят на второй план. Почему? Всё очень просто. Краска обойдётся дешевле, она практичнее, с её помощью легче создавать индивидуальные решения, а ещё можно перекрашивать стены хоть каждый год. И найти подходящий цвет гораздо проще, ведь благодаря колеровке можно выбрать из сотен и тысяч оттенков не сходя с места. Всё, что может пригодиться вам, если вы собираетесь красить, есть в «Леруа Мерлен». Мы приготовили небольшую подборку товаров вам в помощь.

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Краски

Главное — выбрать краску в нужном цвете и объёме. В «Леруа Мерлен» есть краски собственной марки Luxens, у которой немало преимуществ перед конкурентами. Эти краски единственные в России получили экомаркировку «Листок жизни», что подтверждает их высокий уровень безопасности и экологичности. А это так важно, особенно если вы собираетесь красить стены в детской.

Краски Luxens можно приобрести в упаковках разного объёма — один литр, два с половиной, пять и десять, а специалисты гипермаркета непременно помогут вам выбрать нужный оттенок и заколеруют краску прямо при вас. А еще эти краски доступны с разными финишами, то есть могут быть матовыми, глянцевыми, моющимися, для влажных и сухих помещений. С такой краской вашу фантазию ничто не ограничит!

Кисти и валики

Краску наносят обычно кистью или валиком, тут всё зависит от размера поверхности, эффекта, которого вы хотите добиться, и вашего личного удобства. Кисти могут состоять из натуральной щетины или из полимерной, и у каждой свои преимущества. Первая отлично удерживает и распределяет краску, зато вторая гораздо лучше закрепляет и не оставляет волосков на поверхности. Лучше иметь несколько кистей разных размеров и составов, особенно, если вы красите впервые.

Валики могут быть поролоновыми, меховыми, нитяными и велюровыми. Чем меньше вы уверены в идеальной ровности стены, тем длиннее ворс должен быть у вашего валика. Быстрее всего справится с работой нитяной валик, но самая гладкая и красивая поверхность получится у велюрового. А ещё не забудьте про вёдра и кюветки для краски, чтобы её можно было равномерно распределять и экономично тратить.

Всё для декора

Главный минус краски, из-за чего многие выбирают обои, это отсутствие сложных орнаментов, необычных расцветок, декоров. Но и здесь можно найти решение, особенно если вы творческий человек с богатой фантазией. В гипермаркетах «Леруа Мерлен» есть всё, чтобы помочь вам создать индивидуальный дизайн стен своими руками.

Например, шпатели разных размеров и форм и валики, с помощью которых можно создать необычный фактурный узор. Советуем вам обратить внимание на трафареты. Они могут быть очень разными: это и красивые витые узоры, и изображения цветов и зверей для детской комнаты, и геометрические фигуры. А ещё специальные трафареты с изображениями букв, стрелок, условных обозначений, если вдруг вы красите техническое помещение или хотите сделать надпись на стене. Тут, кстати, вам пригодится краскопульт! С его помощью можно очень быстро выкрасить стену и ещё быстрее распылить краску через трафарет.

Средства защиты

Позаботьтесь о том, чтобы кроме стен в вашем доме ничего не окрасилось, в том числе вы и ваша одежды. Малярный скотч поможет чётко очертить границы окраски, защитная плёнка укроет мебель и пол. А вам пригодится специальный целлофановый костюм или комбинезон. Конечно, если малярные работы не займут у вас много времени, можно и не укутываться с головы до ног в защитную одежду. Но обязательно наденьте головной убор, перчатки и фартук. Эти простые предметы есть в «Леруа Мерлен», и они точно помогут вам избежать неприятностей.

Помощники в уборке

И вот, наконец, ваши стены готовы и радуют вас своей гладкой поверхностью и насыщенным цветом. Осталось только навести порядок — и можно жить! Перво-наперво вам понадобятся совок и веник, и их лучше купить заранее, потому что мусор может появиться ещё в процессе окраски. Лучше не использовать обычный пылесос для уборки, особенно если он с аквафильтром. Но если вы всё-таки это сделаете, то потом тщательно отмойте все детали пылесоса.

Запаситесь тряпками для уборки, в «Леруа Мерлен» их продают большими упаковками, даже в рулонах. Пусть лучше расходного материала будет больше, чем меньше! И конечно, вам пригодится отличная швабра и ведро с функцией отжима. Не стоит размазывать строительную пыль и остатки краски по полу. Хорошо отжатая швабра с длинным ворсом и высокой впитываемостью быстро уберёт последствия малярных работ.

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