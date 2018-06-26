7 простых шагов к безупречному порядку в шкафу

Когда приходит суббота, приходится попыхтеть, чтобы разложить там все аккуратненько. Но почему то при следующей попытке собраться, шкаф снова становится похож на витрину секонд-хэнда.

Знакомо? Мне — очень. В один прекрасный момент я поняла, что у меня нет столько времени на подбор образа, и тем более на уборку в шкафу. И я стала искать способы КАК сделать так, чтобы в шкафу сохранялся порядок, а комплекты складывались из имеющейся одежды на раз. И у меня получилось.

Итак, как навести порядок в шкафу раз и навсегда и экономить на этом время всю оставшуюся жизнь.

Соберите всю одежду, которая у вас есть в одном месте. Чтобы вы понимали, что у вас действительно слишком много одежды. Больше, чем вам надо.

Отберите из этой кучи то, с чем давно пора попрощаться, но руки никак не доходят. Когда вы увидите все вещи вместе, у вас не возникнет вопрос с чем именно, эти вещи сами прыгнут вам в руки, поверьте.

После этого сконцентрируйтесь на тех вещах, которые вам нравятся, которые вы очень любите и носите с удовольствием! Выберите их из этой груды одежды!

Найдите каждой любимой вещи свое место в вашем шкафу. И возвращайте их туда после каждого использования!

С теми вещами, которые вы не очень любите, но не можете попрощаться — отдельная песня. Я просто отдаю людям. Но не все так легко могут попрощаться с вещами, я это понимаю. Дайте себе время. Уберите их из шкафа, освободите там место. Сложите в коробку и уберите в кладовку. Вернитесь к коробке с этими вещами через месяц-два. И вам будет понятно — что из них стоит оставить, а с чем не жаль простится.

После того, как в вашем шкафу останутся только самые любимые вещи, вам будет легко одеваться по утрам, потому что во всех этих вещах вы будете чувствовать себя великолепно! А если вам кажется, что осталось слишком мало вещей — вам будет очень просто докупить недостающие предметы, чтобы ваш обновленный гардероб сложился в идеальные комплекты.

Чтобы ваши вещи занимали еще меньше места в вашем шкафу — попробуйте вертикальное хранение. Как складывать вещи вертикально — в помощь мои видео!