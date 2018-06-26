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7 простых шагов к безупречному порядку в шкафу
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7 простых шагов к безупречному порядку в шкафу 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Мария Рябова журналист, мама, организатор пространства
Когда приходит суббота, приходится попыхтеть, чтобы разложить там все аккуратненько. Но почему то при следующей попытке собраться, шкаф снова становится похож на витрину секонд-хэнда.
Знакомо? Мне — очень. В один прекрасный момент я поняла, что у меня нет столько времени на подбор образа, и тем более на уборку в шкафу. И я стала искать способы КАК сделать так, чтобы в шкафу сохранялся порядок, а комплекты складывались из имеющейся одежды на раз. И у меня получилось.
Итак, как навести порядок в шкафу раз и навсегда и экономить на этом время всю оставшуюся жизнь.
Соберите всю одежду, которая у вас есть в одном месте. Чтобы вы понимали, что у вас действительно слишком много одежды. Больше, чем вам надо.
Отберите из этой кучи то, с чем давно пора попрощаться, но руки никак не доходят. Когда вы увидите все вещи вместе, у вас не возникнет вопрос с чем именно, эти вещи сами прыгнут вам в руки, поверьте.
После этого сконцентрируйтесь на тех вещах, которые вам нравятся, которые вы очень любите и носите с удовольствием! Выберите их из этой груды одежды!
Найдите каждой любимой вещи свое место в вашем шкафу. И возвращайте их туда после каждого использования!
С теми вещами, которые вы не очень любите, но не можете попрощаться — отдельная песня. Я просто отдаю людям. Но не все так легко могут попрощаться с вещами, я это понимаю. Дайте себе время. Уберите их из шкафа, освободите там место. Сложите в коробку и уберите в кладовку. Вернитесь к коробке с этими вещами через месяц-два. И вам будет понятно — что из них стоит оставить, а с чем не жаль простится.
После того, как в вашем шкафу останутся только самые любимые вещи, вам будет легко одеваться по утрам, потому что во всех этих вещах вы будете чувствовать себя великолепно! А если вам кажется, что осталось слишком мало вещей — вам будет очень просто докупить недостающие предметы, чтобы ваш обновленный гардероб сложился в идеальные комплекты.
Чтобы ваши вещи занимали еще меньше места в вашем шкафу — попробуйте вертикальное хранение. Как складывать вещи вертикально — в помощь мои видео!
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