Квартира дизайнера Виктории Николаевой: яркий интерьер с элементами лофта

Виктория — дизайнер по призванию, и доказательство тому не только интерьеры благодарных заказчиков, но и желание довести до идеала своё собственное жильё. Но что такое идеал? Примерно раз в три года, говорит Виктория, представления о нём меняются, снова хочется чего‑то нового, и лёгкая на подъём семья из трёх человек переезжает. На этот раз переезд состоялся в квартиру в ЖК «Новогорск–курорт» на севере Москвы. Её выбрали во многом из‑за уникальных для Москвы природных условий: совсем рядом лес и река Сходня, пение птиц и журчание воды. Панорамные окна подчёркивают близость природы, а роскошные папоротники, расставленные на полу, полочках, столиках, подхватывают тему.

Как и голубовато–серые и сине–зелёные тона текстиля, напоминающие о воде и зелени деревьев, и натуральные дерево и камень. «Несмотря на обилие природных ассоциаций, это достаточно жёсткая, „волевая“ квартира, — говорит дизайнер. — Лаконичные линии, простые по форме светильники, достаточно брутальные материалы: декоративный кирпич, отделка под бетон, полированная сталь. В моей предыдущей квартире всё было гораздо мягче, там я сделала эклектику с элементами стиля прованс».

«Контраст — мой любимый приём. Интерьер своей собственной квартиры я строила на контрастах».

Ломаную конфигурацию гостиной подчёркивают зеркала, которые, как объясняет Виктория, не зеркала вовсе, это полированная сталь». Дизайнер намеренно применила здесь отдельные приёмы из эстетики лофта, не опасаясь того, что квартира будет «холодной», ведь в новую квартиру переехали такие «тёплые» вещи, как любимые кресла в пёстрой чёрно–белой обивке и большой старинный сундук. «Периодически от него порываются избавиться, но я не разрешаю, — говорит Виктория. — Для меня он очень ценен и дорог, это память о моей прабабушке–датчанке, она привезла его когда-то из Дании».

Старинный столик, покрашенный двумя оттенками сине–фиолетового цвета, смотрится как авангардная вещь.

Кроме того, здесь много интересных предметов, найденных в путешествиях или купленных в Москве, — интерьер не выглядит аскетичным. Виктория с мужем любят принимать гостей, и планировка продумана таким образом, чтобы, во‑первых, чётко разграничить общественную и приватную территории, а во‑вторых — разместить всех, кто останется. «Кажется, наша квартира волшебная, потому что здесь всегда находится место всем гостям», — улыбается Виктория. Всё просто: из прихожей по коридору налево — зона гостиной, кухня и гостевой санузел с душевой кабиной. Зона спален — прямо напротив входной двери. Чтобы пройти в одну из этих комнат, надо пресечь небольшой холл, с левой стороны которого — гардеробная, а с правой — ванная. На провокационный вопрос, а не рождается ли в недрах творческого сознания дизайнера следующая квартира, хозяйка отвечает: «Конечно! И я уже знаю, какой она будет».

Виктория Николаева отмечает: «Я люблю „тихие“ решения. Речь не о стиле, а о настроении. Я никогда не придерживаюсь чистого стиля — я создаю атмосферу, этому меня учили в школе „Детали“. С тех пор прошло много лет, уже с 2002 года мы с Ладой Засимовой сооснователи собственного бюро. Однако я до сих пор с благодарностью вспоминаю те дни и своих преподавателей. Им принадлежит часть моего успеха».