Роскошный особняк с видом на швейцарские горы

В кантоне Вале, в городке Лейкербад, на склонах швейцарских гор студия Marc-Michaels Interior Design Inc. спроектировала и построила особняк 51 Degrees Thermal Resort. Это полноценный спа-комплекс и шикарный жилой дом одновременно. Рассчитана резиденция на временное пребывание самых взыскательных и, судя по оснащению жилища, социопатических гостей.

Лучше всего в таком окружении себя будет чувствовать семья, половина членов которой тяготеет к традиционному дизайну с деревянными балками, каменными стенами и хрустальными люстрами — часть дома декорирована как раз таким образом. Другая половина отдыхающих обретёт себя в противоположном крыле особняка, где современная отделка и оснащение полностью соответствуют нынешним эстетическим и функциональным требованиям.

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А вообще-то, нам кажется, что на самом деле это место задумано для семейки шпионов. Кроме красоты и уюта во всей широте этого понятия, постояльцам 51 Degrees Thermal Resort нет нужды покидать его стены, ведь даже спа здесь встроенное. К тому же шикарные виды из панорамных окон не заставят чувствовать себя отрезанными от мира. Остаётся надеяться, что стёкла здесь пуленепробиваемые.

Наше мнение:

— При отсутствии тёплых полов мы рекомендуем класть в общественных зонах пушистые ковры с длинным ворсом — здесь вам и дополнительный декор, и ни с чем не сравнимое ощущение тепла и уюта для босых ног, в нашей полосе особенно актуальное.

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