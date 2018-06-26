Зеркальная мебель: 30 интерьеров и 4 дельных совета

Владельцы малогабариток ведут упорную борьбу за расширение пространства, находясь в постоянном поиске решений, способных сделать квартиру просторнее хотя бы визуально. Отличным помощником в этом нелёгком деле стала зеркальная мебель — настоящий тренд этого года.

Куда поставить

Зеркальная мебель постепенно отвоевала себе все помещения в квартире. Она с успехом впишется в интерьер спальни, гостиной, кухни, прихожей… Даже для ванных комнат уже придумали зеркальные экраны и тумбы под раковину. Никаких ограничений!

Наше мнение:

— Зеркальная мебель идеально подходит для тех помещений, где пространство довольно ограниченное: особенно уместна она будет в прихожей, санузле, в домашнем кабинете.

А вот в детской комнате, пожалуй, лучше воздержаться от зеркальной и глянцевой мебели: маленькие пальчики будут на ней отлично отпечатываться с завидной регулярностью.

Какая бывает

Если вам кажется, что вся зеркальная мебель — «на одно лицо», спешим убедить в обратном. Зеркала могут быть разными: новенькими или состаренными, целыми или битыми (вопреки всем приметам), идеально отражающими или мутными, ровными или кривыми. Разумеется, это разнообразие касается и зеркальной мебели. Кроме того, на её поверхности могут быть наклейки, рисунки и другие декоративные элементы.

Лиана Морарь, архитектор-дизайнер:

— Ещё несколько лет назад найти подходящую зеркальную мебель для проекта мне удавалось с большим трудом — теперь она есть в коллекциях многих мебельных брендов, и выбор довольно широк.

С одной стороны это говорит о том, что такая мебель вошла в список трендов, и это неплохо: наличие среди широко используемых приёмов этого непростого элемента — знак, что российский интерьерный дизайн поднялся минимум на одну на ступень.

С другой стороны любые тренды ограничивают использование интересных решений в тех проектах, где главное требование заказчика — «чтобы не как у всех».

В каком стиле

Подобрать зеркальную мебель можно практически под любой интерьер: от минимализма до шебби шика, от скандинавского стиля до средиземноморского. Для самых притязательных есть большой выбор дизайнерской зеркальной мебели. Ну а те, кому по душе более доступные варианты, найдут желаемое, к примеру, в ИКЕА

Лиана Морарь, архитектор-дизайнер:

— Несмотря на то что сейчас зеркальная мебель активно используется в самых разных стилевых решениях интерьера, я рекомендую её применять только в тех проектах, где это действительно смотрится гармонично и необходимо. Эклектика, поп-арт, хай-тек, иногда минимализм — для этих стилей зеркальная мебель может стать замечательным решением.

Совсем не советую использовать зеркальную мебель просто как один из декоративных приёмов в обычном интерьере или как способ немного оживить скучную квартиру. Это слишком оригинальный и сложный элемент: с зеркалами вообще нужно быть очень осторожным, а уж с зеркальной мебелью и подавно.

Лайт-версия

Если абсолютно зеркальная мебель для вас — слишком смело, можно остановиться на её облегчённой версии. Мебель с зеркальными вставками, дверцами — это компромисс между традиционным подходом к интерьеру и желанием внести в него нотку оригинальности.

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Наше мнение:

— В каких случаях лучше использовать зеркальную мебель? Мы предлагаем два беспроигрышных варианта:

1. Чтобы спрятать что-то громоздкое. Например шкаф, комод, навесные полки. Или обычную прикроватную тумбочку, если вдруг вам хочется, чтобы она стала невидимкой. Зрительно зеркальная мебель практически растворяется в пространстве — даже внушительный кухонный остров можно визуально нейтрализовать таким образом.

2. Чтобы расширить пространство. Для этого подойдут крупные предметы мебели — кухонные шкафчики и полки, шкафы-купе во всю стену.

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