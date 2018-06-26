Как выбрать диван для своего интерьера

Диван — самый универсальный предмет интерьера. Он поможет скорректировать пространство, создаст уют и станет дополнительным спальным местом, что особенно важно для маленькой квартиры. Неправильно подобранный или неудачно поставленный диван может угробить самую выгодную планировку комнаты. Вместе с интернет-магазином диванов Restmebel расскажу, как выбрать этот предмет мебели для разных типов помещений.

Для маленькой гостиной

В небольшой комнате диван лучше располагать в углу или у стены. Если у тебя часто бывают гости, выбирай угловой диван: сэкономит пространство, но при этом вместит больше людей, чем классическая модель. Чтобы диван не выглядел громоздким, подбирай его в тон с остальным интерьером. Классическую модель дивана размещают вдоль самой длинной стены в комнате. Обрати внимание, что в длинном узком помещении этим правилом лучше пренебречь. В этом случае диван у короткой стены поможет гармонизировать пространство, а у длинной — лишь сделает комнату еще более вытянутой. Не стоит зажимать диван между другими предметами мебели, пусть вокруг остается свободное пространство.

Для комнаты с нестандартной планировкой

В помещение сложной формы проще всего вписать модульные конструкции. У такого дивана несколько вариантов размещения, с ним удобно делать перестановку и менять интерьер. Часть дивана при желании вообще можно убрать в другую комнату и приносить, когда собирается большая компания. Если в комнате есть ниши, подбери компактную модель. Она сделает это место функциональным и скроет лишние углы. Диван лучше не ставить напротив входа в комнату. При этом те, кто на нем сидит, должны видеть входящих. Разумеется, помещение не всегда позволяет следовать этим правилам.

Для квартиры-студии

В студии или просторной комнате диван — лучший способ зонирования помещения. С его помощью можно создать полноценную гостиную. Если пространство позволяет, выбирай островные, угловые или модульные модели. Такой диван создаст уютную лаундж-зону. Центр сложных изогнутых конструкций обозначают журнальным столом.

Для детской

В детской важно совместить зоны отдыха, игр и место для учебы, поэтому родители чаще выбирают для этой комнаты диван, а не кровать. Бери многофункциональную модель с дополнительными ящиками и полками. На Restmebel есть много компактных детских диванов с оригинальным дизайном: в виде сказочного замка или машины, с изображением жар-птицы или морских обитателей.

Для кухни

Диван на кухне чаще всего располагают в углу, подальше от плиты и кухонного гарнитура. Мягкая мебель позволяет четко отделить зону готовки от обеденной. Кроме того, раскладной диван станет запасным спальным местом в квартире, кухонные уголки похвастаться такой многофункциональностью не могут. Диван можно подобрать даже для самой миниатюрной кухни. Аккуратная модель без объемных подлокотников не займет много места и сделает комнату намного уютней. Выбрать диван

В интернет-магазине Restmebel ты можешь выбрать не только конфигурацию дивана, но и подобрать нужную обивку из каталога тканей. Консультанты помогут определиться с удобной моделью, а курьер привезет и покажет образцы тканей. Здесь большое количество моделей под любой тип и дизайн помещения. Практически у всех диванов есть ящики для хранения постельного белья.

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