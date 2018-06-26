Если вы не терпите плюшевых медведей и рюшечек: интерьер для модных и независимых

Если вы независимы и следите за модными тенденциями, обратите внимание на индустриальный стиль, как в этой квартире. Находятся апартаменты в Мадриде (Испания). Такая атмосфера позволяет ощутить свою исключительность. В этой квартире живёт молодая девушка до 30 лет. Она стильная, идёт в ногу со временем и строит карьеру юриста. Любит путешествия и пока не замужем, хотя молодой человек есть.

В таком интерьере легче выражать эмоции и проще менять декорации. Несмотря на то что цвет отделки и мебели в интерьере в основном светлый и серый, квартира выглядит жизнерадостно и уютно: нескучная спальня, просторная элегантная кухня, яркая гостиная, удобная рабочая зона, комфортный санузел и уютная открытая терраса.

Наше мнение:

— Такого впечатления удалось достичь благодаря ярким аксессуарам и предметам декора. Смелые сочетания и нестандартное видение простых вещей сделали интерьер интересным. Например, с помощью простой ниши в диванной зоне легко создавать любое настроение. Стоит поменять только предметы декора.

Кстати, декоративные подушки в молодёжной среде вполне могут сгодиться вместо пуфа. Хотя в Испании принято собираться с друзьями в кафе, не исключаются домашние посиделки. Особенно когда собирается большая компания.

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За стеклом…

В этой квартире оригинально решили пространственную организацию, объединив гостиную с кухней. Но что удивительно — они между собой разделены стеклянной раздвижной перегородкой.

Кухня смотрится очень элегантно, есть достаточно места, чтобы не только трапезничать. Отлично продуманы проходные зоны, чтобы легко было перемещаться. В ней много современных предметов. Однако одна часть стены сделана с винтажными нотками. Большой чемодан служит в качестве комода. Дополняют композицию фотографии. Так просто придать интерьеру особенный вид: прозрачная оболочка, дерево, металл, светлая отделка выглядят очень современно и решают проблемы простора, яркости и визуальной связи.

Рабочая зона для независимой особы

Как вписать рабочий уголок в открытое пространство, чтобы он гармонично сочетался со всеми зонами? Вот как решили этот вопрос в данном случае. Он находится в удобном месте, рядом с окном. Деревянные простые полки-ниши отлично смотрятся с тёплым полом и пластиком на окне, стилизованным под дерево.

Дополняют атмосферу любовью — фото, картины, цветы. Винтажная печатная машинка яркого цвета стала акцентным пятном в этой части. Наверное, это ностальгический предмет, символизирующий начало карьеры. Как бы там ни было, так решили выразить эмоции в этом интерьере. Тут легко всё поменять, что-то добавить или убрать. Функционально и удобно! И главное, всё отлично друг с другом сочетается.

Функциональное применение простых деревянных поддонов

Есть в этой квартире и просторная терраса — место отдыха после напряжённых боёв на поле юридической битвы. Здесь мы видим, что наша героиня ещё любит что-то смастерить.

Наше мнение:

— О том, что обычные поддоны легко применить в современном жилище, знают многие. Это как раз тот случай, когда им нашлось достойное применение. Посмотрите на эти комфортные диваны и журнальный стол. Да-да, они сделаны из поддонов. Только выкрашены в белый цвет. Когда есть такая роскошная терраса, можно постоянно в ней что-то обустраивать и менять.

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