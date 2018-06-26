Тест на размер: какая спальня нужна именно вам

Казалось бы, чего можно ждать от спальни: кровать, шкаф, окно — вот что приходит на ум большинству из нас при упоминании об этой комнате. Однако наши с вами потребности всё чаще выходят за привычные рамки. И здесь главное — понять, как именно получить необходимое от будущей спальни и ещё «на берегу» принять нелёгкое решение: маленьким или большим будет самое личное из всех пространств в вашем доме.

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Вам нужна большая спальня, если…

…вы планируете оборудовать гардеробную зону. Вещам тоже нужны квадратные метры — штанги для костюмов и платьев, полочки для шляпок, органайзер для ремней и сумок, шкаф для обуви. Не забудьте об уголке с большим зеркалом для примерки. Вполне возможно, вам также понадобится и туалетный столик с креслом.

…вы живёте в большой семье. Дети — это, конечно, счастье, но посидеть в тишине и покое с друзьями тоже иногда хочется, и если это возможно только в спальне, хочешь не хочешь, придётся оборудовать гостиную зону, а ей нужно место.

…вы собираетесь создать рабочую зону. Отдыхать и работать в одном помещении — очень плохая идея. Поэтому если у вас есть возможность выбрать для спальни-кабинета действительно большую комнату, разделите её оновательной перегородкой. Будет это стеллаж или гипсокартоновая стена — решать вам, но размеры спальни в любом случае должны соответствовать манёврам.

Вам нужна маленькая спальня, если…

…вы планируете использовать эту комнату исключительно для сна. Открытое пустое пространство на Руси по традиции заполняется хламом. Поэтому спальня, в которой только спят, должна быть минималистичной, уютной, хорошо проветриваемой и маленькой.

…вы не против спать под потолком. В комнате с довольно высокими потолками кровать можно поднять над рабочим местом или сделать полноценный второй этаж с лесенкой, которую практичный хозяин обязательно переоборудует в дополнительную систему хранения. Освободившееся место можно использовать хоть в качестве тренажёрного зала, хоть для хранения велосипедов.

…вы любите читать в постели. Психологи не рекомендуют оборудовать библиотеку в спальне, но если без книги вы не можете заснуть и не желаете читать, сидя в кресле или на диване в гостиной, задумайтесь о встроенных шкафах или нишах. Вы ведь неспроста полюбили читать именно в кровати, из чего следует, что блуждать по комнате в поисках «книги под настроение» вы не планируете. А значит полки с заветными книгами должны располагаться на расстоянии вытянутой руки, и огромное пустое пространство будет только собирать пыль и провоцировать совершенно лишние фантазии о том, чем бы заполнить свободное место. А то вдруг вам идея о телевизоре придёт.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Что интересного можно рассказать о спальнях, при этом не повторяя того, что было уже сказано? Предлагаю сперва резюмировать общеизвестные нюансы по функциональности.

Из собственного опыта могу сказать, что спальни с тёмными оттенками стен по ощущению гораздо уютнее, чем со светлыми стенами.

Уюта добавляют сочетания различных фактур, к примеру, дерева и матово окрашенной поверхности стены. Сейчас в тренде грубые поверхности и натуральные материалы.

В спальне, в отличие от других помещений, уместен тёмный потолок.

Спальня — это место для отдыха, именно поэтому ей стоит уделять особое внимание в плане оформления. Вспомните, чего вам хотелось в детстве, о чём вы мечтали, и реализуйте это там. Другие помещения всегда подразумевают присутствие посторонних людей.

Самое важное ощущение в спальне — это ощущение тишины, покоя и комфорта. Его можно добиться, если обить одну или несколько стен тканью. Это не очень трудозатратно, но эффект звуковой изоляции от окружающего мира будет потрясающим. Ткани в спальне — это неотъемлемая часть. Возьмем, к примеру, шторы. Кому-то солнечный свет утром в спальне приятен, а для кого-то важнее просыпаться в темноте. В любом случае используйте натуральные материалы: для пропускания солнца — лён, ткани типа рогожи. Глухие — blackout. Я стараюсь не вешать двойные шторы и тем более никогда не использую тюль.

melitonyan.com Мито Мелитонян, архитектор:

— Будь моя воля, я бы вообще запретил делать в спальнях верхнее освещение — плохо подобранный светильник портит всё ощущение от пространства. В любом случае желательно, чтобы всё освещение имело возможность регулировки яркости. Температуру света не стоит варьировать: выбирайте либо холодное освещение, либо тёплое. Используйте различное локальное освещение.

Общее же освещение может быть двух типов: прямой свет, когда он падает непосредственно на плоскость пола, и отражённый, когда комната освещается светом, который сперва попадает на потолок. В первом варианте все цвета будут выглядеть более ярко и сочно, во втором — вся комната будет в пастельных тонах и выглядеть тускловато.

melitonyan.com Мито Мелитонян, архитектор:

— В недавней заметке про детские комнаты я говорил, что не рекомендую ставить рабочий стол в непосредственной близости от кровати. То же самое применимо к спальням в принципе. Совмещать рабочую зону и зону сна категорически не стоит.

Спальне вопреки желаниям не обязательно быть большой. Если мы говорим о проектировании новой квартиры, то я обычно не отвожу на спальню больше 20—25 метров, хотя они бывают и намного больше.

melitonyan.com Наличие гардеробной комнаты, отдельной от спальни — всегда преимущество. Вообще, блок помещений спальня-гардероб-ванная комната — это правило хорошего тона, причём если гардероб расположен между спальней и ванной, это вдвойне великолепно, поскольку создаёт дополнительную шумоизоляцию.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Наличие гардеробной комнаты, отдельной от спальни — всегда преимущество. Книжные шкафы в спальне так же неуместны, как и телевизор, а вот кушетка для чтения книг или кресло с маленьким столиком — прекрасное дополнение к интерьеру, тем более что читать в кровати не рекомендуют врачи.

melitonyan.com Мито Мелитонян, архитектор:

— По возможности старайтесь освободить спальню от лишних деталей. Кровати-трансформеры и прочие инженерные изыски чаще всего появляются не оттого, что нет места, а оттого, что вы натащили слишком много хлама. Поэтому сперва проведите ревизию и со спокойной душой избавьтесь от ненужного. Вы удивитесь, как много свободного места в крошечной, казалось бы, квартире. Кстати, лучше всего избавлением от всего ненужного занимаются именно архитекторы.

Создавая в корне новый интерьер спальни, советую не брать в него ничего из прошлого. Решили поменять кровать — смело меняйте вместе с матрасом и постельным бельём. Не старайтесь подобрать цвет стен под любимые бабушкины шторы, начинайте с главного — не бойтесь менять свою жизнь и экспериментировать.

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