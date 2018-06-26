Самый красивый подмосковный дом на продажу

Когда у людей есть увлечения и хобби, им, конечно же, всегда есть чем занять своё время. А ещё это даёт огромное преимущество в оформлении и декорировании дома. Каждая комната в таком жилище отражает мечты её владельца.

В этом доме сейчас хозяйничают папа, мама, мальчик 14 лет и девочка 10 лет. А ещё обожаемый всеми пёс. Работала над жилищем большой семьи студия SM-Home.

Юлия Лихова, дизайнер-декоратор

Арт-директор архитектурно-строительной компании SM-Home

Пожелания заказчиков

Жизнь всей семьи в целом и каждого её члена в отдельности насыщена яркими событиями, очень активна, в ней много желаний и стремлений. Мальчик увлечён спортом, сноубордом. А девочка занимается помимо школьных уроков актёрским мастерством, танцами, изучает историю театра.

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В интерьере нужно было совместить интересы всех членов семьи и уделить внимание каждому в отдельности. Поэтому дом стал в некотором смысле проекцией их увлечений. Конечно, он не лишён уюта — здесь прекрасно отдыхается после насыщенного дня.

Особенности планировки

Нужно было учитывать очень много факторов при планировке интерьера. Здесь тоже в основу легли, конечно же, личные пристрастия каждого.

Так, например, было предусмотрено отдельное место для школьных друзей и подруг, которые приезжают к детям довольно часто. В комнате мальчика часть высоты потолка была «съедена» гардеробной комнатой.

Здесь же удалось сделать что-то вроде второго этажа. Заодно он удачно имитирует палубу в комнате, оформленной в морском стиле.

Юлия Лихова, дизайнер-декоратор:

— Заодно на втором этаже получилась прекрасная игровая зона, где можно разбросать все свои игрушки. «Ты опять не убрал свои игрушки?», — этой фразы мальчик не услышит, мама довольна, в основной зоне беспорядка не видно, а второй этаж — личное пространство, где ребёнку позволено делать что угодно.

В комнате девочки под дополнительное спальное место отвели эркер. В него удачно встал трапециевидный диванчик с небольшим секретом. В нём есть выдвижные ящики для игрушек и книг.

Цветовое решение

Цвета подбирались опять-таки с учётом пожеланий всех членов семьи. В результате в комнате девочки порхают с цветка на цветок яркие бабочки, а комната мальчика напоминает палубу корабля.

Спальня родителей решена чуть более традиционно: в шоколадно-кофейных оттенках, все цвета приглушённые. Даже рамки над изголовьем кровати были вручную декорированы в основной цветовой гамме.

Но и здесь нашлось пространство для нестандартных решений. Так, манекен декорировали вручную нотными листами, купленными на блошиных рынках Европы. А старенькую скамейку в эркере перетянули новой, более подходящей тканью.

Сделано на заказ

Что-то выбирали в салонах Москвы, что-то заказывали напрямую на фабриках, а некоторые предметы (например скамейку в спальне родителей) везли с блошиных рынков. Кое-что, к примеру двери, заказывали по индивидуальному проекту у местных производителей.

Отдельного внимания в доме заслуживают… санузлы.

Плитку в детскую выбирали как фон. Основной акцент в помещении сделан на ручной росписи. Рыбы, скаты, морские коньки заполнили стены своим декоративным, витиеватым орнаментом.

Гостевой санузел на первом этаже получил шуточное название «кабинет». Так вышло, потому что в его оформлении использовали не кафельную плитку, а панели буазери, обои на стенах, внутри элегантно расположены книги столетней давности и лупа с кожаной ручкой. Всё это лежит на ажурном столике, который был изначально совершенно другого цвета.

А вот потолок этого помещения украшает краска неровного цвета и оригинальные решётки вентиляции, используемые в Испании, которые на самом деле не что иное, как «глазок» двери.

Холл дома не менее уникален. Предполагалось, что дух и эмоциональность этого места могли бы «перенести» человека куда-нибудь на улицы старой Италии, с древними кирпичами, неравномерной штукатуркой и брусчаткой на мостовых. И конечно же, на улицах Италии с большей вероятностью можно увидеть часы, нежели зеркало. Так здесь и появились метровые часы на месте зеркала.

Тут же — и старые, потрёпаные чемоданы, и картины, приставленные к стене, которые их автор будет предлагать проходящим мимо туристам или просто любопытным… А кухня, столовая и гостиная объединены в общую зону. На кухне — остров с вынесенной на неё раковиной. Но не остров главное украшение кухни, а роспись, которую разработали и нанесли вручную художники.

Впрочем, теперь всё это уже не так важно: дом продаётся и ищет себе понимающих и заботливых владельцев.

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