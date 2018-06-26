Женский взгляд на скандинавский стиль: двушка в Швеции

Район Остермальм — это эпицентр роскоши в Стокгольме. Кажется, он весь состоит из умопомрачительных апартаментов, дорогих бутиков, зелёных бульваров и шикарных особняков. Музеи и галереи, банки и посольства, антикварные лавки и ювелирные магазины…

А теперь представьте молодую особу, живущую здесь в двухкомнатной квартире на втором этаже дома, построенного в 1896 году. Надо ли говорить, что мы никогда не узнаем её фамилии, и что фамилия эта наверняка слишком известна в Швеции, чтобы её называть.

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Гостиная

В большей комнате из двух логично разместилась гостиная. С первого взгляда становится понятно, что хозяйка этой квартиры довольно гостеприимна: просторный диван, уютное кресло с табуретом для ног, комфортный пуф и ещё одно кресло у камина.

В общей сложности семь-восемь человек могут расположиться в этой гостиной без всякого стеснения. Ну а для максимального удобства в гостиной есть несколько подушек и пледов — все условия для уютных, душевных вечеров в тёплой компании.

Спальня

Судя по атмосфере спокойствия и умиротворения, царящей в спальне, хозяйка квартиры ценит здоровый сон и полноценный отдых. Под её размеренный ритм жизни подстроена вся обстановка этой комнаты: большая удобная кровать, вместительный комод, шторы для защиты от солнечных лучей и назойливых глаз. Рядом с кроватью разместился торшер — молодая женщина любит почитать перед сном.

На заметку всем, кто ценит удобство: непосредственно из спальни этой квартиры можно попасть в одну из гардеробных, ну а рядышком со входом в неё стоит комфортное кресло.

Кухня

Как и гостиная, кухня полностью соответствует гостеприимному нраву молодой хозяйки. Несмотря на то что она (как мы уже поняли) живёт одна, вокруг стола разместились целых четыре стула. Наверняка здесь часто угощают гостей — и без полноценной плиты с духовкой, конечно, не обойтись.

Наше мнение:

— Интересная деталь, рискующая из модных трендов перейти в разряд классики: две пары стульев из разных гарнитуров. Очень стильно и лаконично.

Санузел

Пожалуй, самое сложное помещение в этой квартире. Узкое, вытянутое — благодаря окну и зеркалу пространство наполнено светом и немного расширено визуально.

Ещё три приёма, которые помогли зрительно убрать ощущение коридора:

Стены не стали выкладывать плиткой до потолка. Это немного опустило потолок, что частично снимает ощущение вытянутости помещения.

Белые стены визуально разбили на две части с помощью контрастной полоски из серой плитки.

Напольная плитка выложена перпендикулярно направлению света, что зрительно несколько раздвигает стены.

Прихожая

Довольно просторная прихожая оформлена так же уютно, как и вся остальная квартира — что, несомненно, соответствует педантичному характеру живущей здесь молодой женщины. Напольная вешалка, кресло с подушкой у входа, большое настенное зеркало — всё это предусмотрено для человека, который привык к комфорту даже в мелочах.

В конце прихожей — дверь во вторую гардеробную.

Три находки этого интерьера:

Сложный цвет стен. Белый, бежево-серый, кофейно-лиловый — эти цвета создают общую спокойную, но совсем не скучную гамму.

Две гардеробные. В одну можно попасть из спальни, в другую — из прихожей.

Шторы, не закрывающие окна. С одной стороны дневной свет беспрепятственно проникает в квартиру, с другой — текстиль на окнах добавляет уюта и позволяет зашторить окна в случае необходимости.

Как добавить квартире женственности

Утончённость и женская рука чувствуются в интерьере этой двушки с первого взгляда. Несколько приёмов, которые можно позаимствовать у очаровательной хозяйки этого изысканного гнёздышка:

1. Фактуры Обратите внимание: гостиная буквально заполнена самыми разными уютными фактурными деталями! Ротанговое кресло с табуретом для ног, необычный пуф, мозаичный журнальный столик, разнообразные подушки, оригинальный абажур торшера, безворсовый ковёр, плетёные корзины, изразцы камина — всё это делает пространство объёмным и нескучным, гармонично сочетаясь на фоне светлых стен и мебели и добавляя интерьеру мягкости и нежности.

2. Комнатные растения В каждом из помещений этой двухкомнатной квартиры есть комнатные растения. Не обошлось без них ни на кухне, ни в санузле. Безусловно, обилие живой зелени делает дом по-женски уютным.

3. Внимание к деталям Несвойственная скандинавским интерьерам гламурность деталей ненавязчиво добавляет квартире того самого шарма женственности, который и сделал эту шведскую двушку особенной. Обратите внимание на бра в прихожей, на абажур торшера в гостиной, на мозаичный журнальный столик, на статуэтки в прихожей и спальне и, конечно же, на невероятные изразцы камина. Все эти детали делают интерьер изысканным и при этом совершенно не портят его скандинавского настроения.

4. Свечи Хозяйка квартиры заботливо разместила свечи на журнальном столике и подоконнике в гостиной, на кухонном столе, в прихожей, в спальне на подоконниках и прикроватной тумбочке, даже в санузле. Несомненно, обилие свечей добавляет романтичности и чувственности обстановке.

5. Незаметный декор С первого взгляда кажется, что квартира практически лишена декора — ситуация довольно распространённая для скандинавских интерьеров. Однако рассмотрев фото внимательнее, понимаешь, что декор присутствует, и его немало. Благодаря тому что все декоративные элементы удачно встроены в цветовое и фактурное решение пространства, квартира не выглядит перегруженной аксессуарами — но и скучной её не назовёшь.

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