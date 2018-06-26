Витаминный заряд: 7 самых сочных сочетаний с зеленым цветом

С зеленым цветом на подсознательном уровне у нас только самые положительные ассоциации — так добавьте его в ваш гардероб, чтобы взгляд почаще отдыхал на этом прекрасном цвете. Ну а мы подскажем, какие сочетания с зеленым цветом будут смотреться эффектнее всего!

1. Зеленый + розовый

Нестандартно, рискованно и в то же время невероятно нежно. Совершенно неважно, какой из цветов будет лидирующим, главное, что в этом сочетании даже насыщенный зеленый приобретает пастельную деликатность.

2. Зеленый + синий

Если вам хочется неоновой яркости, эта комбинация — идеальный кандидат! Оцените, насколько эти цвета усиливают и подчеркивают насыщенность друг друга… Впрочем, если такое комбо для вас ярковато, ничто не мешает вам выбрать более приглушенные варианты. Смотреться они будут ничуть не хуже.

3. Зеленый + оттенки сиреневого\фиолетового

Идеальная палитра для артистичных натур, ведь в этом сочетании так и чувствуется меланхоличная богемная нотка.

4. Зеленый + оранжевый

От кирпично-красноватого до апельсинового, любые оттенки оранжевого будут смотреться с зеленым выигрышно и ярко.

5. Зеленый + серый

Не такое уж сочное сочетание, скажете вы? Возможно, но в тандеме базового серого и яркого травянисто-зеленого последний раскрывается просто изумительно! Отличный выбор для блондинок, которые уже успели загореть.

6. Зеленый + красный

Сочетание-парадокс, которое для многих остается настоящим модным табу. Если вы готовы рискнуть и хотите узнать побольше об этом рискованном сочетании, непременно почитайте нашу статью:

7. Зеленый + желтый

Одно из самых оптимистичных сочетаний, какие только можно себе представить. Солнечный желтый настолько гармонично смотрится в соседстве с зеленым, что вы буквально согреваетесь, созерцая этот тандем.