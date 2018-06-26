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Витаминный заряд: 7 самых сочных сочетаний с зеленым цветом
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Витаминный заряд: 7 самых сочных сочетаний с зеленым цветом 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
С зеленым цветом на подсознательном уровне у нас только самые положительные ассоциации — так добавьте его в ваш гардероб, чтобы взгляд почаще отдыхал на этом прекрасном цвете. Ну а мы подскажем, какие сочетания с зеленым цветом будут смотреться эффектнее всего!
1. Зеленый + розовый
Нестандартно, рискованно и в то же время невероятно нежно. Совершенно неважно, какой из цветов будет лидирующим, главное, что в этом сочетании даже насыщенный зеленый приобретает пастельную деликатность.
2. Зеленый + синий
Если вам хочется неоновой яркости, эта комбинация — идеальный кандидат! Оцените, насколько эти цвета усиливают и подчеркивают насыщенность друг друга… Впрочем, если такое комбо для вас ярковато, ничто не мешает вам выбрать более приглушенные варианты. Смотреться они будут ничуть не хуже.
3. Зеленый + оттенки сиреневого\фиолетового
Идеальная палитра для артистичных натур, ведь в этом сочетании так и чувствуется меланхоличная богемная нотка.
4. Зеленый + оранжевый
От кирпично-красноватого до апельсинового, любые оттенки оранжевого будут смотреться с зеленым выигрышно и ярко.
5. Зеленый + серый
Не такое уж сочное сочетание, скажете вы? Возможно, но в тандеме базового серого и яркого травянисто-зеленого последний раскрывается просто изумительно! Отличный выбор для блондинок, которые уже успели загореть.
6. Зеленый + красный
Сочетание-парадокс, которое для многих остается настоящим модным табу. Если вы готовы рискнуть и хотите узнать побольше об этом рискованном сочетании, непременно почитайте нашу статью:
7. Зеленый + желтый
Одно из самых оптимистичных сочетаний, какие только можно себе представить. Солнечный желтый настолько гармонично смотрится в соседстве с зеленым, что вы буквально согреваетесь, созерцая этот тандем.
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