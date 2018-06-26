«Бетонные джунгли», или Самый противоречивый тренд в мире интерьерного дизайна

У большинства из нас слово «бетон» ассоциируется скорее с архитектурой, чем с интерьером. Причём ассоциации эти довольно мрачны. Хорошо знакомые нам угрюмые серые бетонные коробки-клоны, преобладающие на просторах постсоветского пространства, считаются мерилом дизайнерской бездарности и пошлости. Возможно поэтому один из самых модных и оригинальных западных интерьерных трендов — декоративный бетон — вызывает непонимание и подсознательное отрицание не только у отечественного обывателя, но у профессионалов в сфере дизайна.

Однако несмотря на ментальное сопротивление масс, декоративный бетон активно завоёвывает позиции. Так каковы же алогичные, на первый взгляд, причины популярности этого материала? Давайте разбираться.

Дань моде

Как бы банально это ни звучало, но мода служит движущей силой эволюции дизайна. Из-за роста популярности минималистичных интерьеров в обиход вернулось забытое на время понятие «красота в простоте». А что может быть проще, чем вовсе отказаться от отделки стен, пола или потолка? Оставить бетонную коробку в первозданном виде с небольшими функциональными дизайнерскими дополнениями — вот настоящий образец минимализма.

Статьи по теме Как сэкономить пространство в вашем маленьком доме: 20 дизайн-хаков Как за 2 дня обустроить хранение в квартире: 10 лучших решений

Для поклонников ещё одного актуального модного веяния — апартаментов в стиле лофт — бетон стал настоящей палочкой-выручалочкой. Не прикрытые отделочными материалами стены — прекрасный фон для наружной проводки и выставленных на всеобщее обозрение коммуникационных труб.

Да и для эклектических дизайнов бетон просто незаменим. Присутствие этого материала в интерьере уже само по себе кажется немного абсурдным, поэтому даже самые смелые сочетания предметов, относящихся к различным стилям и эпохам, в бетонном окружении выглядят уместно и органично.

Практичность

Бетон имеет ряд неоспоримых практических преимуществ, которые влияют на его популярность. Во-первых, это бюджетный материал, достать который в любом количестве не составит труда. Во-вторых, бетон необычайно прочен, устойчив к воздействию влаги, температурным колебаниям и механическим повреждениям.

А это значит, что его можно использовать где угодно и как угодно: в производстве мебели, сантехники, рабочих поверхностей на кухне, декоративных конструкций (колонн, перегородок, ниш, лестниц). И ко всем этим предметам и элементам интерьера, изготовленным из бетона, автоматически прилагается пожизненная гарантия.

Декоративный потенциал

Возможно, брутальная красота бетонных поверхностей понятна не каждому. Но это вовсе не делает его эстетически ущербным. Бетон может стать идеальным холстом для рисования. Сегодня совсем не сложно приобрести специальные краски и разнообразные трафареты для росписи самых различных поверхностей, благодаря которым можно персонализировать бетонный интерьер, сделать его по-настоящему уникальным.

А если вы не обнаружите в себе творческих задатков, всегда можно отполировать материал и покрыть его однотонной краской или лаком. Поверьте, эффект превзойдёт все ваши ожидания.

Несколько полезных советов по использованию бетона в интерьере:

Неприкрытые бетонные поверхности — идеальный вариант для бюджетного ремонта. Они позволят сэкономить деньги на отделочных материалах, а также избавят вас от долговременных стилистических обязательств. Имея в основе дизайна голые стены, вы сможете в любое время (при наличии желания и финансов) продолжить декор помещения.

Делая свой выбор в пользу бетонного потолка, помните, что из-за грубой фактуры и серого цвета он будет зрительно уменьшать высоту помещения. Избежать этого можно, если отполировать бетон и выкрасить его в белый цвет.

Если вы симпатизируете этому материалу, но не уверены, что он подходит для оформления вашего жилища, проверьте «глубину своих чувств», интегрировав в интерьер один или несколько бетонных предметов: столешницу, консоль, стеллаж. Если через некоторое время эти детали не начнут вас угнетать, можно приступать к более решительным действиям.

pinterest.com Читайте также:

Цвет лайма: как сделать кухню яркой, но не вызывающей

Интерьер-трансформер: 5 вариантов расстановки мебели

Трёхмерный интерьер, который не отличить от настоящего