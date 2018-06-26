Как создать уютное освещение: 5 простых советов

Что, как не освещение может сделать дом более тёплым и уютным? Предлагаем вам несколько простых рекомендаций, которые помогут кардинально и быстро преобразить дом без особых усилий.

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1. Живой огонь

Пожалуй, это лучшее лекарство от холодных вечеров. Идеально, если в вашем доме есть камин, и с наступлением сумерек он каждый день будет освещать и обогревать вашу обитель. Но в квартире его присутствие крайне проблематично, поэтому подойдут свечи, обрамлённые в различные подсвечники, невысокие вазы и прочие ёмкости. Они подарят романтическую атмосферу, привнесут красоту — и это будет всё тот же горячий, живой огонь.

2. Тёмная материя

Прежде чем насыщать комнаты светом, убедитесь, что сам интерьер не наполнен вещами, которые поглощают тот самый драгоценный свет. Слишком тёмные предметы и материалы можно накрыть светлой тканью, а вот тяжёлый текстиль лучше не использовать вовсе. Отлично выполнят свою задачу в доме следующие цвета: оранжевый, красный, жёлтый и бежевый.

3. Ещё больше освещения

Хорошим приёмом для создания тёплой атмосферы станут дополнительные источники света. Повесьте бра, обзаведитесь торшером, небольшой настольной лампой или ночником, а также используйте неоновые лампы тёплых оттенков. Все они дадут пространству мягкое и непринуждённое освещение.

4. Обновление

Замените лампы дневного света, светящие бело-голубым, на жёлтые. Освещение станет более тёплым, живым и естественным. Не бойтесь добавить немножко красных и оранжевых лампочек либо используйте цветные плафоны для создания нужных оттенков. При этом старайтесь, чтобы люстры были прозрачные, а не матовые, так они не будут «съедать» лишний свет.

5. Зеркала

С помощью этих неотъемлемых спутников интерьера в любом доме можно создать больше отражающих поверхностей, что непременно добавит, а то и удвоит количество света. И пускай это всего лишь зрительный приём, он отменно работает и при этом экономит ваши средства при оплате счетов за электричество. Главное — расположите зеркала так, чтобы они максимально отражали источники света и наслаждайтесь замечательным освещением в вашем тёплом и уютном доме.

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