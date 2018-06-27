Скандинавский минимализм модного бренда Silvashi

Никаких кричащих красок в этом сезоне! Стильно, элегантно и с большим вниманием к деталям — так кратко можно описать новую коллекцию российского бренда женской одежды Silvashi.

Основатель бренда дизайнер Светлана Сильваши в создании коллекций придерживается направления, которое условно называют скандинавский минимализм.

Основу коллекции Silvashi составляют деловые и повседневные костюмы, базовый трикотаж в минималистичном стиле, офисные рубашки, модели casual, тренчи и пальто.

«При создании одежды большое внимание мы уделяем, прежде всего, качеству тканей и комфорту, а потом уже и внешнему виду, который должен быть максимально лаконичен, — рассказывает Светлана. — Ну и, конечно, для меня важна экологичность, а именно натуральные ткани и правильно организованное производство».

Познакомиться с брендом Silvashi можно по адресу: улица Никольская 17/1 или на официальном официальном сайте и на странице в Instagram.