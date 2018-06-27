Где искать вдохновение? Советы начинающему дизайнеру

Степан Бугаев. Замечали, что, занимаясь любимым делом, вы не чувствуете, как бежит время? Все складывается само собой, неожиданно возникают инсайты и озарения — и это состояние люди обычно называют вдохновением. За годы практики, наверное, у любого профессионала вырабатываются свои приемы и методы управления им. Своими советами поделился куратор Школы дизайна интерьера НИУ ВШЭ

Это важный тезис, который в перспективе станет прочным фундаментом для работы над проектами. Ваше подсознание — «база данных», которая постоянно пополняется, и только вам решать, чем именно.

Поэтому важно как можно больше смотреть: посещайте выставки, делайте закладки понравившихся сайтов. Удобнее всего это делать при помощи ресурса Pinterest: здесь вы можете создавать тематические доски. Возможно, понравившаяся идея не пригодится сейчас, но зато в будущем может сыграть ключевую роль в формировании концепции.

На лучших. Так получилось, что большая часть передовых дизайнеров работает за рубежом, и интернет позволяет следить за их проектами практически молниеносно. Печатные СМИ регулярно публикуют интерьеры, достойные вашего внимания.

У каждого крупного издания есть также интернет-версия и редакции в других странах, например, Франция, Германия, Испания, Италия — обязательно изучайте и их тоже. Редакция одного и того же журнала может кардинально отличаться в зависимости от страны и менталитета, и бывает очень интересно замечать эти различия.

Дополнительно можно и даже нужно изучать западные интернет-порталы о дизайне. Не дожидаясь очередного печатного выпуска, здесь можно прочитать все самое интересное и актуальное. Вот несколько моих любимых ссылок:

www.yatzer.com/

www.dezeen.com/

design-milk.com/category/interior-design/

www.yellowtrace.com.au/

www.wallpaper.com/

Создайте для себя среду, в которой вам максимально комфортно работать. Вдохновение бывает очень капризным: иногда даже незначительный раздражающий фактор может его спугнуть. Поэтому число таких факторов нужно минимизировать: рабочее место регулярно приводите в порядок, а все необходимые предметы держите под рукой.

Время, которое выбираете для работы тоже важно: если есть возможность, лучше выбирать то, когда вас мало кто сможет потревожить, например, вечером.

Бывает такое, что вы упираетесь в невидимую стену, которая не позволяет двинуться дальше. Мысли не собираются воедино, а решения задач не находятся, к тому же вы постоянно отвлекаетесь на соцсети. Все это говорит о банальной усталости.

Если верить психологам, это можно предотвратить, если каждые час-полтора переключаться на 15 минут. Встать с кресла, приготовить себе чай, налить воды или просто отвлечь внимание. Старайтесь максимально абстрагироваться от работы и не думать о задачах, которые решали до этого.

Изучайте историю: читайте труды архитекторов, просматривайте биографии дизайнеров. Это позволит вам смотреть на современные тенденции в историческом масштабе, видеть картину в целом, понимая природу механизмов, приводящих нашу сферу в движение.

К тому же понимание истории позволяет прогнозировать события и то, как они влияют на смежные сферы. Еще один плюс: так вы не повторите чужих ошибок. Больше читайте: возможно, на ваши вопросы уже кто-то нашел верный ответ.

Выделяйте в течение дня полчаса, когда вы будете заниматься свободным творчеством и делать то, что хотите. Экспериментируйте! В этот небольшой промежуток времени вы не только начнете развивать свои ключевые навыки, но и сможете создать пул идей, которые рано или поздно станут частью вашего нового проекта.