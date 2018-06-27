Как и зачем делают потайные двери: советы дизайнера

Дверь с секретом — отличное решение, особенно когда вам нужно что-то спрятать. Например, санузел или мини-кухню, а иногда и саму дверь. Дизайнер Ольга Солнышкова делится личным опытом.

Этот интерьер проектировался очень быстро, на одном дыхании, потому что с самого начала мне удалось понять и почувствовать все пожелания заказчика. Для него, как и для меня, главное — функциональность. Если пространство спроектировано хорошо, добавлять в него детали — одно удовольствие.

До перепланировки это была двушка без отделки площадью 77 кв. м. Заказчик хотел сделать из нее трешку. Помимо спальни, ванной и гостевого санузла, двух гардеробных, холла, кухни и гостиной, нужно было разместить еще и кабинет, который в будущем сможет трансформироваться в детскую.

Кабинет можно было организовать только на месте бывшей кухни. А кухня перебралась в бывший коридор и объединилась с гостиной: прозрачный обеденный стол, который не «съедает» пространство, помог ей выглядеть светлой и не перегруженной мебелью.

Единственное помещение, оставшееся на первоначальном месте, — спальня. Но ей пришлось немного потесниться и отдать часть своей площади под гардеробную. В спальне, таким образом, оказалось два окна и три двери.

Чтобы избавиться от ощущения проходной комнаты, сделать двери невидимыми и функционально задействовать пространство между ними, я спроектировала вдоль стены четырехстворчатый шкаф «с секретом». За третьей его дверью скрывается ванная, за первой — гардеробная. Две остальные — это двери небольших шкафов с горизонтальными полками для хранения одежды. Над дверьми тоже получилось сделать закрытые полки.

Все столярные изделия, двери и шкафы в квартире изготовлены на заказ по моим чертежам — это помогло сделать интерьер функциональным и визуально связать между собой разные помещения.

Когда я проектировала интерьер, все время думала о своих заказчиках, пыталась представить себя на их месте, поэтому он и получился таким, как они хотели — современным, функциональным, простым. Таким, который не должен надоесть со временем.

На обложке: дизайн-проект Ольги Солнышковой.