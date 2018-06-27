В магазинах ИКЕА стартовала глобальная летняя распродажа

ИКЕА началась летняя распродажа. Она продлится до 25 июля и будет проходить во всех магазинах компании и даже на официальном интернет-сайте. Мебель и светильники, декор и идеи хранения, товары для сада и посуда, игрушки и масса других полезных и нужных вещей ждут своего покупателя. У многих позиций цена упала более чем в 3 раза.

Стоит поторопиться, потому как число скидочных товаров ограничено. Пока они лежат на полках магазинов и складах, но совсем скоро посетители доберутся до них и всё раскупят. Предложение действует, пока товар есть в наличии.

Пора обновлять свой интерьер! Повезло тем, кто делает или почти закончил ремонт, потому что сейчас есть возможность неплохо сэкономить на мебели и аксессуарах для дома, взяв их со скидкой до 70 процентов.

Но даже если приедете в магазин и не найдёте там ничего подходящего (что вряд ли), стоит посетить ресторан ИКЕА. Местные мясные шарики давно уже стали легендой. Кстати, и их тоже можно купить домой. И тоже со скидкой!

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