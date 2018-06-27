Проект недели: двушка с антресольными спальнями в «панельке»

Молодая мама с сыном хотели, чтобы интерьер квартиры напоминал о море. Дизайнер Виктория Золина и команда студии Zi-Design обошлись без традиционных для этой стилистики атрибутов и цветов. Вместо этого использовали много дерева в различных видах. Перепланировку делать не потребовалось, но мебель на заказ позволила сэкономить место. Кровати установили над системами хранения.

Типовая планировка вполне устраивала владельцев квартиры. Незначительные изменения коснулись только зоны эркера на кухне. Обычно владельцы квартир в доме серии П-44Т не знают, как его задействовать. Здесь организовали chill out — зону, где можно набросать подушек прямо на пол и отдохнуть.

Интерьер должен был стать для владельцев напоминанием о море. Авторы проекта передали настроение неспешности и расслабленности, располагающей к отдыху. За основу они взяли природное сочетание цветов — всех оттенков бежевого и голубого, песка и воды.

Дизайнерам было принципиально важно использовать натуральные материалы, которые так любит заказчица. Поэтому в проекте много дерева — не только на полу, но и на стенах в гостиной, где появились грубые фактурные панели. В мокрых зонах появилась плитка Tribeca Gayafores и керамогранит Cargo Imso Ceramiche, имитирующие состаренное дерево.

В детской сочетали несколько коллекций шведских обоев Borastapeter, а на пол из практических соображений постелили теплое и шумоизолирующее пробковое покрытие. Кухонный фартук выложили мозаикой из ракушечника. «Это натуральный материал, который дает перламутровый отблеск. Смотрится очень красиво!» — делится Виктория Золина.

У владелицы квартиры довольно большой гардероб, много книг и сувениров, которые привозят из путешествий. Поэтому и родилась идея расположить спальное место над вместительной гардеробной. К тому же так в гостиной появился уютный и почти изолированный уголок для сна и отдыха. В детской повторили тот же прием, чтобы освободить остальную часть комнаты для игр и занятий.

В прихожей установили П-образный шкаф. В нем можно хранить не только верхнюю одежду, но и сезонные вещи, коробки с обувью и даже лыжи. Решением для хранения книг стал балкон неправильной формы. Ширина его узкой стороны — всего

30 см, но даже туда удалось вписать высокий стеллаж. В сочетании с удобным глубоким креслом из ротанга получилась мини-библиотека.

Большую часть мебели сделали на заказ, остальная либо очень бюджетная, либо максимально выразительная. К первой относится диван в гостиной, который подобрали в ИКЕА . Ко второй — стулья датского дизайнера Ханса Вегнера. Первый в мире стул с сиденьем из бумажного шпагата стал культовым предметом интерьера. Его спинка похожа на вилочковую кость птиц, поэтому по-английски так и называется — Wishbone.

Даже освещение поддерживает общую морскую стилистику. Например, светильники в гостиной польского бренда Brokis по форме напоминают чаек. А плафоны подвесов Coral над обеденным столом на кухне, которые разработала молодая итальянская студия Arturo Álvarez, имитируют кораллы.

Холл Напольное покрытие: керамогранит, Cargo, Imso Ceramiche Мебель: шкаф, пуф-обувница, тумба — на заказ

Гостиная Отделка: обои, Eijffinger, коллекция Riverside Мебель: диван, ИКЕА; тумба, конструкция кровати, шкаф, журнальный столик — на заказ

Кухня Отделка: фартук, мозаика Perla, Vitrex Напольное покрытие: керамогранит, Cargo, Imso Ceramiche Мебель: обеденный стол «Венеция», INMYROOM; стул, Wishbone, Сosmorelaх Гарнитур: на заказ Освещение: светильник, Rimini, Massive

Детская Отделка: обои, Borastapeter Мебель: кровать со шкафом, стеллажи — на заказ

Ванная комната Отделка: плитка, Tribeca Gayafores; плитка пэчворк, Grenier Освещение: светильники, Brocca