11 неожиданных способов использования ширмы в интерьере

1. Для декоративной гардеробной

Один из простых способов сделать спальню «как с обложки журнала» — организовать небольшую открытую гардеробную на рейлах для одежды. Отличным «фоном» для такой гардеробной послужит обычная реечная ширма.

Фото: Instagram pchelki.pro 2. Для летнего сада на балконе

Согласитесь, вьющиеся растения смотрятся удивительно красиво на открытом балконе? Как организовать простой летний сад адекватными усилиями? Купить растения с длинными побегами и разместить их с помощью ширмы. Понадобится ширма из реек, которые выложены не вплотную друг к другу, а с промежутками. В таком уголке на открытом балконе можно поставить кофейный столик или плетеные кресла. Даже кресла-мешки отлично подойдут для подобной зоны отдыха.

Фото: Instagram home0pera

Фото: Instagram home0pera

3. Как систему хранения

К обычной ширме можно присоединить крючки для хранения одежды и различные подвесные органайзеры. Поставьте ее в прихожей — она с успехом заменит крючки для хранения верхней одежды и важных мелочей, которые нужно не забыть перед выходом из дома.

Фото: Instagram milkyhomedesign

Фото: Instagram miners_studio

4. Вместо двери

Поставьте раздвижную ширму в дверном проходе — и она станет своеобразным «заменителем» двери. Конечно, звук она не скроет, но визуально сможет сделать комнату более приватной. Если необходимость в двери отпадет, ширму можно просто сложить и убрать. Бюджетное решение, которое может понравиться владельцам малогабаритных квартир, где визуально хочется разделить пространство, но при этом оставить ощущение свободы и простора.

Фото: Instagram bleuclaircom

5. Вместо изголовья кровати

Поставьте ширму в изголовье кровати без спинки — и она с успехом заменит ее. Если ширма с ярким рисунком, лучше ставить ее в комнате с нейтральной отделкой — тогда она станет выгодным акцентом в интерьере.

Фото: Instagram fildefercph

Фото: Instagram fildefercph

6. Для зонирования

Ширма — это отличная замена глухих гипсокартонных перегородок или массивных стеллажей. Используйте ширму для зонирования комнаты на спальню и гостиную, для отделения зон для двух детей в детской комнате. Или, например, если в одной комнате нужно организовать сразу два рабочих места, с ширмой это можно сделать стильно и без ущерба для бюджета.

Фото: Instagram elledecorationvn

Фото: Instagram milkyhomedesign

7. Для визуального расширения пространства

Что идеально работает для визуального расширения пространства? Конечно, зеркала. Используйте зеркальные ширмы в небольших комнатах, чтобы сделать их больше. Поставьте такую ширму в углу комнаты или приставьте к одной из стен.

Фото: Instagram crismarialifestyle

Фото: Instagram christopheremy

8. Для того чтобы визуально скорректировать форму комнаты

Если у вас неправильная форма комнаты, ее можно скорректировать с помощью угловой ширмы. Например, дизайнер этой квартиры в гостиной решила сделать угол в комнате искусственно — и использовала для этого небольшую ширму в тон обивке кресла. Получилось просто и стильно.

Фото: Instagram alyssakapitointeriors

9. Для «галереи» постеров или детских рисунков

Однотонная ширма может использоваться для выставки коллекции картин, постеров или детских рисунков. Если покрытие стен «капризное» или вы не хотите портить его креплением временных картинок, такое решение — для вас.

Фото: Instagram hanaseo

10. В качестве настенного декора

Прикрепите ширму с рисунком к стене — готово, у вас есть большая красивая картина, которая станет главным акцентом в интерьере и добавит комнате шарма. Кстати, повесить в комнате одну крупную картину — способ сделать ее интерьер близким к тем, которые мы видим на обложках журнала. Если вам интересны другие секреты «интерьеров с обложки», вы найдете их в нашей подборке.

Фото: Instagram studio406s

11. Просто как дополнение интерьера комнаты

Ширма с интересным рисунком в тон мебели или текстиля — это замечательное интерьерное украшение. Оно понравится тем, кто хочет преобразить интерьер комнаты быстро и при необходимости также быстро отказаться от изменений — ширму легко поставить и просто убрать.

Фото: Instagram mwd_interiors

Фото: Instagram laurierogersrealtor

Фото: Instagram arborandtroy_

Фото: Instagram milkyhomedesign