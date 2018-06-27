30 фото модных идей для ремонта спальни

Мы собрали для вас самые модные, актуальные и интересные идеи дизайна и отделки спальни в 2018 году. Заметьте, все идеи масштабируемые — они подходят как для небольших комнат, так и для просторных.

Давайте начнём!

Изголовье кровати как часть отделки стен

Благодаря всего лишь одному решению — созданию интегрированного в стену изголовья для кровати — вы уже получите современный облик вашей спальни. Для оформления можно использовать текстиль, декоративные панели под дерево, кожзам и другие материалы.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Интегрированное в отделку изголовье кровати становится всё более популярным вариантом оформления акцентной стены в спальне. Здесь могут быть использованы текстильные декоративные панели, панели под дерево или из искусственной кожи.

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Акцентные стены и зонирование цветом

Любая комната должна быть фотогеничной. И не только в традиционном, наилучшем для съёмок понимании, но и для того, чтобы мы с радостью просыпались здесь по утрам. Акцентные стены — отличное решение для тех, кто хочет сделать комнату более оригинальной или провести зонирование там, где будут лишними любые перегородки.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— При оформлении маленькой спальни в нише важно визуально зонировать пространство — цветом, текстилем, материалами отделки. Тогда интерьер получится уютным и элегантным.

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Спальня на лоджии — плюс комната в квартире

Расположение спальни на лоджии возможно при её предварительном присоединении к площади квартиры, утеплении и установке дополнительного отопления. Обычные радиаторы, подключённые к общей системе, здесь устанавливать нельзя. Вам потребуются электрические приборы для отопления, например тёплый пол.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Обустройство спальни на лоджии — интересная возможность сделать из однокомнатной квартиры двухкомнатную. В этом случае необходимо предусмотреть утепление лоджии, адекватное вашим климатическим условиям. Для зонирования лучше всего использовать французские окна, они будут пропускать естественный свет из спальни в гостиную.

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Монохромная цветовая гамма в интерьере спальни

В дизайне спален всё более популярными становятся монохромные цветовые гаммы — серо-чёрные, чёрно-белые, серо-пепельные, бежевые, бежево-шоколадные и многие другие. Этот тренд легко подхватить и даже изменить впоследствии, если выбранные тона вам наскучат.

Золотые светильники — гламурный шик!

Ещё одна модная идея в дизайне спальни — золотые светильники и аксессуары, с гламурным или индустриальным шармом. Они вмиг сделают даже обычную спальню с уже завершённым ремонтом более модной.

Студийная планировка

Студийная планировка относится только к спальням в однокомнатных квартирах. В современном интерьере кровать, выставленная напоказ, уже не кажется признаком плохого тона. Ведь квартира ваша, и вы можете делать с ней всё, что захотите.

Ванная комната при спальне

При перепланировке часть коридора вы можете превратить ещё в одну ванную комнату — с мини-душевой кабиной, унитазом и раковиной. Возьмите ровно столько, чтобы было удобно, и при этом осталось место на сам коридор.

Ниши, подиумы и шкафы из гипсокартона

Благодаря гипсокартону облик современной московской спальни кардинально изменился. Теперь здесь легко оборудовать ниши для хранения или декора, встроенный гардероб или даже подиум для кровати, который может стать дополнительным комодом.

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