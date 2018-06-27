Скандинавский стиль и зелёный диван в мужском интерьере двухкомнатной квартиры

Нравится скандинавский стиль? Но порой он кажется пресным? Сегодня развеем скуку и продемонстрируем, как создать интерьер с характером — на примере проекта студии Zi-design.

Виктория Золина, дизайнер интерьеров

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Окончила Британскую высшую школу дизайна по специализации «дизайн интерьера» в 2011 году.

В работе следует девизу: «Интерьер должен отражать ваши странности, иначе он потеряет свою индивидуальность».

http://zi-design.ru Проекты ВСЕ ЖК «Москвоский»

— Заказчик этого проекта — очень разносторонний человек. Занимается инвестированием, интересуется стратегией развития бизнеса и развивает собственные проекты. Увлекается современным искусством, играет на ударных и в футбол, очень много путешествует, следит за гастрономическими тенденциями и новыми модными местами. Для столь интересного человека требовалось создать современный интерьер, стильный, яркий, но не перегруженный деталями и декором.

Владелец квартиры симпатизировал скандинавскому стилю. Поэтому выбраны простые формы мебели и светлый нейтральный оттенок стен. Но исходя из темперамента заказчика, чтобы добавить яркости, я предложила более смелое решение интерьера и не прогадала. Сегодня Сергей говорит мне, что не видел в Интернете ничего, чтобы было бы так созвучно ему, как этот интерьер.

Решение перепланировки

Заказчик хотел получить кухню, объединённую с гостиной, хозяйственную комнату вместо гостевого санузла и комфортную спальню с гардеробной. Благодаря этим пожеланиям перепланировка получилась незначительной. Основные изменения коснулись гостевого санузла, который стал довольно вместительной прачечной комнатой (там установили принудительную вентиляцию).

Цветовая гамма интерьера

В целом интерьер получился довольно яркий, выдержанный в сине-зелёных цветах и на основе контраста с белым и серым. Так, белые стены, преимущественно окрашенные, дают ощущение лёгкости и свободы. Но не обошлось без ярких акцентов, созданных с помощью картин, — мы решили привнести цвет через искусство.

Мебель и декор

Мебель и декор выбирали ещё на этапе эскизов, исходя из бюджета заказчика. В соответствии с его вкусами мебель мы выбирали максимально простую. Например диван в бархатной обивке изумрудного цвета. Удачно дополнили его кресла, которые мы нашли на loftdesign. Они выполнены в металлическом каркасе, брутальные, тяжёлые, в велюровой обивке зелёного цвета. Очень хорошо смотрятся и прекрасно сочетаются с диваном. Декоративных фишек нет. Квартиру украшают только предметы современного искусства и картины. Все остальные предметы имеют функциональную нагрузку.

Отделочные материалы и оборудование

Конкретных пожеланий по материалам заказчик не высказал, кроме дерева на полу с рисунком ёлочкой, плитки на кухне и в ванной на полу. Мы это сделали и использовали все возможные материалы и варианты отделок:

керамическая плитка. Для практичности выложили плитку вдоль кухни небольшим язычком. Обычно доска темнеет от времени, воды и жира, грязь попадает на пол у плиты и мойки. Но мы не стали выкладывать всю кухню плиткой, сделали лишь интересные графичные язычки;

фартук кухни и часть стены вместо верхних кухонных шкафов тоже оклеили плиткой, опять-таки для практичности, причём укладку сделали не горизонтальную, а вертикальную. Очень нравится такое решение, мне кажется, оно придаёт некий индустриальный шик;

кухонные фасады отличаются лёгкой графикой в виде скруглённых линий;

обои. Я вообще люблю обои, тем более мне хотелось поиграть, добавить чего-то необычного. Поэтому в качестве акцента на кухне выбрали обои в клеточку. Клеточка есть и в спальне. У меня эти обои вызывают ассоциации со школьной тетрадкой. Немного другая клеточка, но такой же принт на шторах;

дерево. Мы использовали много дерева в отделке стен — и в прихожей, и в спальне (деревянные панели за изголовьем), и в ванной. Древесный массив всегда придаёт брутальности. Мне нравится решение с ёлкой на стене в прихожей, цвет у нас ложный. Доска тонирована в чёрный цвет с фасками табачного цвета. Стена выглядит очень эффектно. А плитка Mutina из коллекции Puzzle привносит в помещение динамику.

Ещё одна фишка — это ведущая в гостиную стеклянная перегородка-гармошка с рельефным стеклом. Она выглядит очень по-французски и добавляет шик интерьеру. В такой же технике выполнена и витрина на кухне. Она стоит на фоне обоев в клетку. Очень оригинальное и стильное сочетание получилось. У меня вызывает ассоциации с уличным дизайном.

В целом интерьер очень интересно рассматривать и смаковать. Он получился сложный. Много разных фактур, которые вместе дают гармоничное и эффектное сочетание: глянец, дерево, металл, пластик и стекло, графичные плитка, обои и текстиль — всё это придаёт интерьеру остроту и глубину, но не утяжеляет его.

Система хранения

В хозяйственном помещении помимо стиральной машины, сушки и гладильной доски размещена авторская система хранения, где хранятся сезонная одежда и обувь, сноуборды, лыжи, чемоданы и разные хозяйственные принадлежности. Отличительная особенность — круглые столики и вешалки открытого типа. Это как раз для одежды, которую хозяин квартиры будет постоянно использовать. При спальне обустроена большая гардеробная комната.

Доверие заказчика для меня очень важно, а карт-бланш в воплощении проекта очень вдохновлял. Я смогла поэкспериментировать с графикой и геометрией, с материалами и фактурами. Проект удался, и в результате получился мужской интерьер. Квартира выглядит лаконично и комфортно, есть ощущение порядка и спокойствия.

Бюджет ремонта — около 4 млн рублей, без ремонтных работ и черновых материалов.

Бренды и оборудование

Кухня:

кухонный гарнитур — по индивидуальному заказу;

стол — Taby, орех/графит, www.field-rage.ru;

стулья — BLOOM, www.calligarismoscow.ru;

витрина — по индивидуальному заказу;

плитка — Equipe 20073_Masia Blanco, www.treto.ru;

обои — Eco, коллекция Claesson Koivisto Rune;

плитка напольная — Mutina BOZED54_Edge Coal, www.treto.ru.

Гостиная:

диван — Case, трёхместный, берёза, венге, www.field-rage.ru;

кресло — loftdesign.ru;

журнальный столик — Greenhill, www.field-rage.ru;

консоль, шкаф — по индивидуальному заказу;

люстра — Tornado, www.centrsvet.ru.

Спальня:

кровать, тумба, зеркало — по индивидуальному заказу;

столик, кресло — www.loftdesign.ru;

деревянные панели — «Авелон», на заказ;

обои — Eco, коллекция Claesson Koivisto Rune, www.oboilux.ru;

стеклянные панели — по индивидуальному заказу;

люстра — SUSPENSION OMBRELLE 100CM, SUSPENSION OMBRELLE 60CM, https://www.lacorbeille.fr/.

Санузел:

зеркало, тумба, выдвижной шкаф — по индивидуальному заказу;

Холл:

плитка напольная — Mutina BOZCM35_Anglesey;

стены — краска и модуль двухслойный «французская ёлка», дуб натуральный, тёмный, лак, патина;

зеркало — Eertrin.

В статье использованы визуализации проекта.

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