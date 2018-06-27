15 гениальных правил хранения вещей и одежды

Платяной шкаф — это настоящая страна чудес. Здесь могут удивительным образом соседствовать школьная форма и свадебное платье. Наведение и поддержание порядка в шкафу — задача сложная, но решаемая. Наши рекомендации позволят добиться желаемой гармонии, а также сэкономят ваше время, нервы и деньги.

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1. Сначала вытащите из шкафа абсолютно всё, что в нём есть. Пусть перед вами будут только пустые полки и вешалки.

2. Начните заполнять шкаф одеждой, но перед тем как повесить очередную вещь, задавайте себе несколько важных вопросов. Например: «Надену ли я эту рубашку в ближайшие несколько месяцев?», «Если бы я сейчас увидел (а) эти джинсы в магазине, я бы их купил (а)?», «Я очень люблю этот свитер, но его состояние уже оставляет желать лучшего. Может, ему уже не место в шкафу?»

3. Ещё раз подумайте, будете ли вы носить всю эту одежду. Вещи в хорошем состоянии можно отдать в благотворительные организации.

4. Если состояние ваших вещей оставляет желать лучшего, просто выбросьте их. Давно известная истина: чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого.

5. Повесьте вещи в шкаф очень аккуратно и сделайте это таким образом, чтобы вы с одного взгляда могли видеть всё содержимое шкафа.

Наше мнение:

— Если у вас один шкаф для всех вещей, то просто разложите те, которые вы носите в другой сезон, в контейнеры и уберите их на самых верхние или нижние полки, чтобы они не мешались.

6. Используйте одинаковые вешалки для всех вещей, ведь это очень красиво. После этого вы удвоите аккуратность и полюбите порядок ещё больше.

7. Применяйте стратегию обратной вешалки. Для этого всю одежду повесьте на вешалки таким образом, чтобы крючки смотрели на вас. В дальнейшем после использования какой-либо вещи вешайте её по-другому, то есть крючком от себя. Через несколько месяцев вы сможете определить, какую одежду вы действительно носите, просто посмотрев на направление крючков.

8. Сгруппируйте одежду по цвету — так вы сможете быстро найти искомую вещь. Кроме того, визуальная гармония будет вас радовать.

9. Используйте органайзеры для белья. Это позволит вам разделить его по тем категориям, которые для вас удобны. Например по цветам или по сезонам.

10. Тяжёлые вещи, особенно свитеры, лучше сложить на полки. Так они не потеряют форму.

Наше мнение:

— Джинсы тоже лучше хранить в сложенном виде. А вот для хранения юбок следует использовать вешалки с клипсами.

11. Сделайте разделители внутри ящика. Это позволит вам избежать хаоса и не превратить шкаф в склад.

12. Используйте пространство по максимуму. Пол комнаты и дно шкафа отлично подойдут для хранения обуви.

13. Обувь и аксессуары можно хранить даже на настенных полках. Это стильное решение позволит вам разгрузить шкаф.

14. Поддерживать порядок в шкафу вам помогут специальные ярлыки для одежды.

15. Не забудьте про двери! На них можно укрепить крючки или повесить органайзеры. Это отличный способ хранения аксессуаров.

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