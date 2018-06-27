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Интерьер нью-йоркского пентхауса Стинга
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Интерьер нью-йоркского пентхауса Стинга 

Salon.ru 27 июня 2018
Фото: Salon.ru
Многие голливудские знаменитости вкладывают деньги в недвижимость. Брэд Пит, Дайан Китон, Дженнифер Энистон зарабатывают на сделках с жильём не меньше, чем на съёмочной площадке. Актёры инвестируют в жилой фонд, отделывают апартаменты по своему вкусу, а затем перепродают с выгодой для себя. Кто-то, как например Мег Райан, превратил это в профессию и прибыльный бизнес. Кто-то предпочитает получать дополнительный доход разово.
Так, Стинг вместе с супругой, актрисой Труди Стайлер, владеют недвижимостью по всему миру, но не спешат расставаться с ней. У пары есть поместье в Уилтшире, на юге Англии, таунхаус в Лондоне и вилла в Италии, где они любят проводить лето. В США семье принадлежат приморская вилла в Малибу и пентхаус на Манхэттене. Виллы в Испании и Малибу хозяева иногда сдают (цена колеблется от 100000 до 200000 долларов в неделю, five-o-clock включён).
Эта квартира Стинга и Труди выставлена на продажу за 56 миллионов долларов. Она представляет собой просторные апартаменты площадью больше полутора тысяч квадратных метров, расположённые в небоскрёбе 15 Central Park West, одном из самых престижных нью-йоркских адресов.
Квартира включает три спальни, четыре ванные комнаты, кабинет, фитнес-зал, комнаты для хранения вина, несколько каминов и 20-метровый бассейн с роскошными видами на город. Но самый невероятный вид открывается с террасы пентхауса площадью свыше 120 метров: ты словно бы паришь над Центральным парком, ведь небоскрёб стоит прямо у его кромки.
Интерьер оформлен свежо и ярко. Большую часть дня комнаты залиты солнечным светом, благодаря панорамному остеклению основного этажа. Из гостиной через окна-двери можно выйти на террасу. А на второй этаж ведёт эффектная витая лестница, напоминающая скорее скульптурную композицию, нежели технический объект.
Яркость интерьеру придаёт цветной текстиль. А самым светлым помещением дома стала белоснежная кухня.
Когда Стинг с супругой жили здесь, большую часть времени они проводили именно в этих стенах. Но в целом интерьер не довлеет, будущий владелец сможет легко переделать его по своему вкусу!
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