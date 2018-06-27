Уютная двухэтажная квартира в Подмосковье для молодой семьи с детьми

Владельцы этой двухуровневой квартиры — молодая семейная пара с двумя прелестными детьми: девочкой 14 лет и мальчиком 3 лет. Глава семьи работает в бизнес-сфере, а мама, отказавшаяся от престижной работы в банке, полностью посвятила себя семье и созданию домашнего уюта. Своё название Paris is always a good idea проект получил неспроста — заказчица, молодая и хрупкая женщина, очень похожа на парижанку. Поэтому возникшие ассоциации, связанные с её образом, сразу навели на мысль о городе любви.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор

Мы уже показывали вам несколько проектов Марины, больше информации об этом дизайнере вы можете найти здесь.

Представления об идеальном доме

С самого начала заказчики чётко определились с минималистским направлением в дизайне интерьера, но в то же время хотели, чтобы он был нежным и мягким. Кроме того, предстояло создать единое пространство для первого этажа, где должны были расположиться совмещённые кухня и гостиная, а также холл и лестница, ведущая на второй этаж.

Марина Саркисян, дизайнер-декоратор:

— Создание интерьера в стиле минимализм вовсе не означает отказ от уютного пространства. Несмотря на строгость линий и фактур, используемых в отделке, интерьер может получиться мягким, обволакивающе спокойным благодаря плавным формам диванной группы, мягкому свету, скруглённым линиям столовой группы.

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Особенности планировки

Квартира была свободной планировки, с отсутствием всяких перегородок, по центру проходила несущая балка. Небольшие сложности возникли с разделением пространства на втором этаже. Там пришлось слегка увеличить перекрытие и нарастить дополнительные ступеньки, чтобы иметь возможность поставить дверь в комнату в определённом месте и не потерять драгоценные квадратные метры в комнате дочери.

Первый этаж

Площадь кухни-гостиной — 26,29 квадратных метра. Основную цветовую гамму интерьера здесь составил пудрово-серый, а также обычный серый и неординарный оттенок горького шоколада. Как и было задумано, здесь воплотился минимализм без лишних изысков, а все формы оказались прямыми и сдержанными. Помимо этого, интерьер разбавлен зеркалом в виде скрещенных веток, а также скульптурной композицией в образе карликового дерева, которая поддерживает общую тематику в пролёте второго этажа. Ещё общую картину минимализма смягчают плавные формы дивана и элегантные зеркала в холле.

В качестве систем хранения в кухне-гостиной используются модульная стенка, небольшой комод в холле и подлестничное пространство, специально предназначенное для хранения сезонных вещей. Минималистичный кухонный гарнитур включает всё необходимое, а массивный холодильник удобно расположился в углу. Что касается освещения, то здесь используются несколько сценариев: подсветка зоны кухни, свет над обеденным столом, подсветка гостиной зоны и местное освещение, представленное торшером и бра в коридоре.

Спальня

Площадь родительской спальни — почти 13 квадратных метров, всё пространство окутано «вкусными» оттенками: молочный шоколад в паре со сливками. В комнате минимум мебели, лишь самое необходимое. Особое внимание привлекают светильники необычной формы под названием Alhambra от испанской компании LZF. Несмотря на то что интерьер минималистичный, он выглядит невероятно женственно и уютно. На втором этаже тоже есть небольшая гардеробная комната площадью 3,5 метра.

Детская комната для мальчика

Пространство получилось светлым, выполнено оно в спокойных тонах, где акцентом послужила роспись на стене с видом старого города (Парижа или Стокгольма — фантазия здесь безгранична). Стена напротив кроватки выделена обоями с едва заметным рисунком домиков, что продолжает тему яркого акцента. Атмосферу беззаботного детства прекрасно дополняют балки, выкрашенные в глубокий синий, ткань на римской шторе того же оттенка, ну и, конечно же, светильники в форме воздушных шаров.

Детская для девочки-подростка

Комната для девочки-подростка получилась очень стильной, но при этом не лишённой уюта. В отделке помещения использован белый кирпич, глубокий сиреневый цвет на стенах и акцентные фотообои с видами ночного Нью-Йорка — невероятного города больших возможностей, чьи огни завораживают и манят молодую девушку. Здесь царит такая атмосфера, что присев на кушетку с чашкой горячего шоколада, можно легко перенестись на восточное побережье Америки.

Отделка и предметы интерьера

Первый этаж:

люстра и торшер — Vibia;

кухня — Nobilia Focus или ИКЕА «Фактум абстракт»;

бытовая техника — Electrolux, Bosh;

диван, кресло, кофейный столик — Natuzzi;

модульная стенка, обеденная группа — фабрика Mercantini;

текстиль — дизайнерская студия Volland, компания Eijffinger.

Спальня:

ткань — GP & Baker, Volland;

мебель — SMA Live, SMA Armonia;

освещение — LZF Alhambra, Sylcom.

Детская для мальчика:

обои — Eiffinger Ibiza;

люстра — Brokis Memory;

бра — немецкая компания Favourite;

ткань — Eiffinger;

мебель — ИКЕА;

детское кресло-качалка — Eames Molded Plastic Rocker (RAR).

Детская для девочки:

обои — Mr Perswall Destination, артикул: 112203-W;

мебель — ИКЕА и Cosmorelax;

светильники — SLV Sitra Cube,

торшер — Cosmorelax Hide.

Ванная, санузел:

сантехника — Hansgrohe Pura Vida, Jacob Delafon Terrace, Valente Severita;

унитаз — Hatria;

кресло с подсветкой — Mantra Luna;

точечные светильники — Fabbian.

Отделка:

пол — керамогранит Walk Chiaro от Gardenia Orchidea, паркет — Брангаса от Finex;

плинтус — Axxent от Orac Decor;

стены, потолок — краска Dulux, кирпич декоративный на 1 этаже — Terca Agora Super Wit, кирпич облицовочный в детской для девочки — Wieneberger F1;

отделка кухонного фартука — Atlas Concorde Marc Silver;

мозаика на вставках (2 этаж) — Radical Mosaic 75st PFM (Китай);

керамический гранит в ванной и санузле — Zenith Beige Check, Atlas Concorde Ewall.

5 советов, которые помогут сделать минималистичный интерьер уютным

Минимализм — это строгие прямые линии, но помимо них старайтесь включать в пространство мебель со скруглёнными углами, а также светильники и предметы необычных форм.

Разбавляйте нейтральную цветовую гамму минимализма какими-то интересными оттенками, например шоколадным или ванильным.

Используйте светильники, которые мягко рассеивают свет, они способны добавить комнате тепла и домашнего уюта;

Не забывайте о декоре: мягкий текстиль и небольшое количество украшений позволят избежать холодности и некой формальности, однако не стоит увлекаться украшательством. Придерживайтесь основного принципа минимализма: меньше — значит больше.

Добавляйте в интерьер дерево (мебель, отделка) — и сразу же почувствуете по-настоящему уютную атмосферу.

Все визуализации предоставлены дизайнером Мариной Саркисян

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