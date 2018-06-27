Офис, в котором приятно работать: деловой интерьер в экостиле

Офис производственной компании, выполненный по проекту архитектора Ксении Майминой, находится в Москве недалеко от Кутузовского проспекта в бизнес-центре «Атлантик». «Интерьер должен был соответствовать имиджу компании — быть экологичным, современным и максимально удобным для сотрудников, но при этом не вычурным», — рассказывает Ксения.

Для владельца этой компании Ксения Маймина уже выполнила ранее несколько проектов, поэтому хорошо знала его предпочтения и смогла сразу предложить концепцию, которая была одобрена с незначительными правками. «Что касается пожеланий заказчика по данному проекту, оно было таким: „Сделайте на свой вкус“, — рассказывает автор проекта. — „Конечно, чтобы не злоупотреблять доверием, я старалась использовать те решения и материалы, которые, я точно знала, понравятся — теплые светлые тона, натуральное дерево“.

Изначально помещение было со свободной планировкой, поэтому проектирование офиса начиналось с нуля, за исключением габаритов и расположения блока санузлов, которые были определены застройщиком.

Зону ресепшен, в которую первым делом попадают посетители представительства компании, украшает вертикальный сад. Стена цветущей зелени оживляет интерьер и органично сочетается с деревянными стеновыми панелями и реечным потолком. Тему органики продолжают деревянные колоды, уложенные друг на друга, а также изогнутые линии подвесных потолочных светильников производства компании Molto Luce (Австрия).

Внутри офиса создается ощущение открытого пространства за счет большого количества стеклянных перегородок и перфорированных деревянных панелей.

В переговорной комнате для финишного покрытия пола использовалась инженерная доска с дубовым шпоном, пропитанная специальным составом для повышения огнестойкости, так же как и в остальных помещениях, в которых полы облицованы инженерной доской. В кухне, зоне ресепшен, коридорах и хозяйственных помещениях в качестве напольного покрытия использован крупноформатный керлит. В большой переговорной установлены трансформируемые перегородки и модульные столы, которые дают возможность из одного общего пространства при необходимости сделать три отдельных звукоизолированных помещения.

В офисе есть как общие зоны — кухня-столовая, холлы, переговорные, так и отдельные кабинеты сотрудников и руководителей.

Одним из пожеланий заказчика было не выделять кабинеты руководителей, а руководствоваться принципом равенства, поэтому разница в оформлении кабинетов начальства и подчинённых минимальна. В кабинетах сотрудников все коммуникации на потолках открыты, бетонная плита перекрытия выкрашена в кофейный цвет. В кабинетах руководителей коммуникации на потолке закрыты шпонированными рейками с возможностью легкого демонтажа для доступа к коммуникациям. Больше всего внимания было уделено общественным помещениям в офисе: большой переговорной и зоне ресепшн.

Чтобы интерьер отвечал всем требованиям, предъявляемым к функциональному рабочему пространству, необходимо правильно организовать офисную среду. В данном проекте дизайнеры старались не перегружать пространство мебелью и лишними деталями, а четкая планировка и продуманное размещение кабинетов помогли справиться с задачей наилучшим образом.

»В процессе проектирования принимали участие и некоторые сотрудники. Они предлагали варианты по расстановке мебели для кабинетов, в которых им предстояло работать», — рассказывает Ксения. — «Я старалась максимально исполнить все пожелания, скорректировав их предложения с учетом эргономики и общей эстетики данного делового интерьера».

Вся мебель для проекта, кроме кухни, изготавливалась на заказ по эскизам архитектора. Стены и двери в санузлах отделаны керлитом, имитирующим мрамор и дерево. «Сложности в реализации проекта были связаны с тем, что иногда приходилось применять нестандартные решения, например, отделывать двери керлитом под мрамор прямо на объекте», — вспоминает Ксения. — «А регулярное внесение изменений заказчиком в планировку на разных этапах строительства зачастую требовало масштабных переделок. Я горжусь тем, что смогла довести этот проект до конца, несмотря на все сложности, и реализовать его именно таким, каким он был задуман изначально».