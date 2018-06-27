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Ребята из района Крюково создают дизайнерские украшения
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Ребята из района Крюково создают дизайнерские украшения 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Простая идея для украшения вашего дома — мобиль-подвеска, которой можно украсить гостиную или спальню, повесить в прихожей или использовать для декора дачи.
26 июня мастерица Наталья Самсонова научила посетителей досугового центра ГБУ «М КЛУБ» как создать это изящное интерьерное украшение. Ребята и их родители складывали бабочек из бумажных квадратов и привязывали их к венку из ивовых веточек. Не смотря на небольшое количество цветов бумаги, гости мастер-класса добавили подвескам ярких красок при помощи разноцветных бусин. ​
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