Ребята из района Крюково создают дизайнерские украшения 

Простая идея для украшения вашего дома — мобиль-подвеска, которой можно украсить гостиную или спальню, повесить в прихожей или использовать для декора дачи.
26 июня мастерица Наталья Самсонова научила посетителей досугового центра ГБУ «М КЛУБ» как создать это изящное интерьерное украшение. Ребята и их родители складывали бабочек из бумажных квадратов и привязывали их к венку из ивовых веточек. Не смотря на небольшое количество цветов бумаги, гости мастер-класса добавили подвескам ярких красок при помощи разноцветных бусин.