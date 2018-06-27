Самые популярные схемы планировки кухни

Процесс проектирования кухни — не только захватывающее, но и ответственное действо. Будущая планировка должна отражать не только архитектурные особенности жилища в целом, но и потребности хозяина — как кулинара, привыкшего работать в определённых условиях. Перед тем как принять финальное решение, ознакомьтесь с самыми популярными в мире схемами планировок. Вполне возможно, о некоторых вариантах вы даже не догадывались.

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Вдоль стены

Самый простой, однако редкий в наших реалиях вариант планировки. Идеально подобный способ организации подходит для совмещённой с гостиной кухни, а также кухонного пространства, расположенного в коридоре.

Две параллели

Вытянутые пространства-вагоны всегда трудно декорировать. Когда дело касается кухни, уровень сложности увеличивается троекратно. Однако как ни странно, такие пространства лучше всего проектировать самым элементарным образом, подчёркивающим, казалось бы, не вполне удачную форму помещения. Конечно, собраться большой шумной компанией на такой кухне не удастся, но создать практичное и удобное для готовки место вполне возможно.

Мнение редакции:

— Есть два способа организации пространства. Первый — приведение площади к общему геометрическому знаменателю: квадрату. Второй способ — подчёркивание естественной, пусть и неправильной формы. На наш взгляд, второй вариант предпочтительнее для любого любителя оригинальных и нестандартных решений. И что-то нам подсказывает, что это вы.

П-образность

Этот вариант чуть более практичнее «двух параллелей» и отлично подойдёт для квадратных небольших помещений с одним окном. Напротив окна лучше расположить раковину. Мытьё посуды — это не проклятие, а самая настоящая антистрессовая терапия. А если наводя чистоту вы будете созерцать природу в её постоянной изменчивости, то очень скоро прочувствуете целительную силу однообразного труда в благословенном одиночестве.

Мнение редакции:

— П-образная планировка — наиболее часто встречающийся вариант организации пространства в наших широтах ещё и потому, что в таком помещении легко установить обеденный стол. Либо его раскладную версию.

Кухонный остров

Мы уже говорили, насколько это гибкий предмет и сколь много можно объединить в его пределах. Если вас беспокоит отсутствие на кухне достаточного места для духового шкафа, рабочих поверхностей или шкафов для посуды — не сомневайтесь, всю эту нелёгкую ношу можно «взвалить на плечи» кухонного острова. А ещё его столешницу можно немного продлить в сторону и организовать таким образом обеденную зону. Что касается остального интерьера, то его вы можете смело организовывать на свой вкус!

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