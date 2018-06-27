Как обновить старое кресло: 3 мастер-класса и 25 идей

1. Перекрашиваем обивку кресла: мастер-класс

Фото: 11magnolialane.com Один из самых простых и неожиданных способов обновить старое кресло — перекрашивание его обивки. Этот вариант поможет, если обивка не повреждена, но, например, вам нужно скрыть пятна или хочется просто изменить её цвет. Перекрасить обивку можно, используя краску из баллончика или из банки. Выбирайте универсальную краску или акрил для ткани, а перед началом покраски можно положить слой специальной грунтовки. Краску и грунтовку вы можете найти в строительных, художественных и рукодельных магазинах. Бонус такой переделки в том, что обработанная краской обивка приобретает не только новый цвет, но и водоотталкивающие свойства, а пятна с неё чаще всего можно просто удалить влажной тряпкой.

Вам потребуется:

— краска для ткани;

— большая кисть для покрытия широких поверхностей и маленькая кисть, которой удобнее прокрашивать края;

— ёмкость для размешивания краски;

— пульверизатор с водой;

— при желании — малярный скотч, которым можно защитить деревянные части кресла от попадания на них краски, и грунтовка можно обойтись и без неё).

1. Для начала снимите подушки с кресла. Вычистите всю пыль, протрите обивку влажной тряпкой, если есть значительные жирные пятна, лучше обработать их пятновыводителем, чтобы они не помешали краске лечь ровно.

Фото: 11magnolialane.com 2. Если вы хотите, покройте поверхность кресла грунтовкой. Можно обойтись и без неё. В этом случае сначала пропитайте обивку водой, побрызгав на неё из пульверизатора. Не забудьте о подушке (подушках) кресла. Пока обивка не высохла, разведите некоторое количество краски водой в пропорции 1:1 и пропитайте этой смесью обивку. Этот этап особенно важен, если обивка вашего кресла сделана из толстой ткани. Перед покраской можно защитить деревянные детали кресла малярным скотчем.

Фото: 11magnolialane.com 3. Когда первый слой полностью высохнет, можно приступать ко второму. На этот раз покрывайте кресло неразведённой краской. Внимательно пройдитесь кистью по всем уголкам, закрасив все нужные участки обивки.

Фото: 11magnolialane.com 4. После высыхания второго слоя оцените, насколько плотно он покрывает обивку. Если нужно, положите ещё один слой — трёх, как правило, бывает достаточно.

Фото: 11magnolialane.com 5. При желании вы можете украсить готовое кресло декором, посадив его на клей. Готово!

Фото: 11magnolialane.com Ещё идеи кресел с перекрашенной обивкой:

Фото: cuttingedgestencils.com Фото: thesawguy.com Фото: foxhollowcottage.com Фото: decoist.com Фото: diynetwork.com 2. Как перетянуть кресло: мастер-класс

Фото: awesomesauceasshattery.com Этот способ, конечно, посложнее, чем перекрашивание. Однако, перетянув обивку, вы можете почти полностью обновить старое кресло, избавившись от дыр и потёртостей и получив практически новый предмет для вашего интерьера.

Вам потребуется:

— ткань для перетяжки (выбирайте прочную плотную ткань);

— ножницы;

— швейная машина и нитки;

— мебельный степлер и скобы к нему;

— клеевой пистолет;

— тесьма для украшения;

— отвёртка, чтобы снять скобы с обивки старого кресла.

1. Воспользовавшись отвёрткой, аккуратно снимите скобы, крепящие детали обивки к креслу. Снятые детали послужат вам в качестве выкроек для новых таких же деталей обивки. Вы можете снять не всю обивку или, при желании, не снимать её вовсе. Тогда вам придётся снять с кресла мерки и построить выкройки новых деталей обивки.

Фото: awesomesauceasshattery.com 2. Выкроите новые детали обивки из ткани, не забыв про припуски не менее 2 см. Начните пристреливать их к креслу мебельным степлером, как показано на фото.

Фото: awesomesauceasshattery.com 3. Деталь для задней части спинки кресла может потребоваться сконструировать из нескольких частей, чтобы она хорошо прилегала к креслу. Сшив её, прикрепите деталь степлером к спинке, подгибая края ткани.

Фото: awesomesauceasshattery.com 4. Скрыть места крепления детали задней части спинки поможет тесьма и клеевой пистолет.

Фото: awesomesauceasshattery.com 5. В завершение пошейте новый чехол для подушки кресла.

Фото: awesomesauceasshattery.com Ещё идеи перетянутых кресел:

Фото: notinggrace.com Фото: fourgenerationsoneroof.com Фото: remodelaholic.com Фото: lovelylittlelife-hannah.blogspot.com Фото: allthingsthrifty.com 3. Как отреставрировать старое «бабушкино» кресло: мастер-класс

Такие кресла несколько десятков лет назад были почти в каждой советской квартире, а в некоторых домах и на дачах они дожили и до наших дней. Кстати, сегодня подобные «бабушкины» кресла, как и прочие предметы советского дизайна, снова в моде. Неудивительно: конструкция такого кресла проста и прочна, оно удобно, элегантно и лаконично. Чтобы старый предмет мебели мог украсить ваш интерьер, кресло нужно отреставрировать.

Технология работы:

1. Снимите деревянные детали ножек и подлокотников, очистите их от старого лака, если нужно, подклейте и покройте несколькими слоями нового лака.

2. Аккуратно снимите старую ткань обивки. Если нужно, замените поролон, прикрепив его мебельным степлером.

3. По старым деталям обивки выкроите новые и прикрепите их к креслу мебельным степлером.

4. Прикрутите детали ножек и подлокотников.

Идеи по переделке «бабушкиного» кресла:

Фото: design-mkt.com Фото: design-mkt.com Фото: urzadzamy.pl Фото: sengook.com Фото: design-market.fr Напоследок — несколько ярких идей для покраски или перетяжки старого кресла:

Фото: flashdecor.livejournal.com Фото: madd-bordeaux.fr Фото: paapinden.dk Фото: lorrieandbill.com Фото: millem2.com Фото: pinterest.com/greciaiquensanc

Фото: home-decor-2.blogspot.com.es Фото: diycraftsa.com Фото: pinterest.cl/khialmacentroho

Фото: abeautifulmess.com