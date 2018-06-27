Роза Сябитова: Сладкого себе не позволяю

Сегодня рецептом идеального чая с нами делится главная сваха страны Роза Сябитова

— Я достраиваю родовое гнездо — двухэтажный дом, — рассказывает телеведущая. — У меня уже есть веранда в стиле, подсказанном Ларисой Гузеевой

Вечером уединяюсь там, наслаждаюсь тишиной, звездным небом над садом. Чаи я пью фруктовые, цветочные или с добавлением каких-то натуральных ароматов, например жасмина.

Сладкого себе не позволяю, держусь строгой диеты. Для прохладных вечеров у меня скоро появится своя отдельная комната. А когда дизайнер найдет мне удобное откидное кресло с выдвигающейся скамеечкой, займусь еще и любимым вязанием.