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Роза Сябитова: Сладкого себе не позволяю
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Роза Сябитова: Сладкого себе не позволяю 

Вечерняя Москва 27 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня рецептом идеального чая с нами делится главная сваха страны Роза Сябитова.
— Я достраиваю родовое гнездо — двухэтажный дом, — рассказывает телеведущая. — У меня уже есть веранда в стиле, подсказанном Ларисой Гузеевой.
Вечером уединяюсь там, наслаждаюсь тишиной, звездным небом над садом. Чаи я пью фруктовые, цветочные или с добавлением каких-то натуральных ароматов, например жасмина.
Сладкого себе не позволяю, держусь строгой диеты. Для прохладных вечеров у меня скоро появится своя отдельная комната. А когда дизайнер найдет мне удобное откидное кресло с выдвигающейся скамеечкой, займусь еще и любимым вязанием.
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