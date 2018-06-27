Как зонировать маленькую квартиру с помощью зеркал: отличный пример

Зеркалами мы, конечно, пользоваться умеем. Каждый знает, что стоит обшить ими одну стену — и комната мгновенно увеличивается вдвое. Визуально, разумеется. А ещё за зеркалами можно прятать некрасивые углы, неуместные ниши и целые платяные шкафы. Но интерьеры, где за зеркалами скрывались бы целые комнаты, мы ещё не встречали.

Дизайнер Аудроне Aмбразиене (Audrone Ambraziene), работая над 34-метровой студией, использовала популярный сейчас экостиль, и, как ни странно, именно зеркала сыграли здесь решающую роль.

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Три основных цвета здесь: белый, коричневый и зелёный — свет, древесина и зелень. Дабы продемонстрировать идею с самой очевидной стороны, большую часть зеркал дизайнер украсила матовыми рисунками деревьев.

В гостиной, на стене с телевизором, мы видим лёгкие белые шкафы, перемежающиеся с зеркальными нишами. Вероятнее всего, этот приём проводит параллель с пробивающимся сквозь ветви деревьев солнцем. В условиях дефицита пространства оформление акцентной стены гостиной подобным образом — один из лучших и самый лёгкий по ощущению вариант.

Зеркальный куб в левой части гостиной — не что иное, как спальная зона. В стеклянном коробе помещается только кровать, но и этого вполне достаточно. Дабы не создавать ощущения замурованности, дизайнер применила два вида отделки внутреннего пространства. Боковую стену обшили текстильными мягкими панелями песочного цвета, а в изголовье стену покрыли необычными фотообоями с «вязаным» рисунком.

На кухне можно заметить те же фотообои, но уже в оформлении фартука. Обеденный стол на невесомых акриловых ножках словно вытекает из зеркальной стены. Сама кухня белая, и лишь часть фасадов подвесных шкафов покрыта шпоном.

Для небольших кухонь такой подход к декорированию может оказаться вполне уместным и по-хорошему нестандартным. К примеру, облегчённые стеклом и акрилом предметы мебели совершенно не привлекают внимания и кажутся невидимыми. Кухню же с аскетичным дизайном можно разнообразить окраской фасадов и ярким, необычным фартуком.

Вопрос освещения в этом интерьеры также решён с оглядкой на главную «природную» идею. Практически все светильники здесь потолочные. Свет их рассеянный, а декор непритязательный и нарочито минималистский. Что, в общем-то, неудивительно: солнце с нашей точки обзора — тоже всего лишь яркий круг на фоне голубого полотна.

Зеркала и белый цвет сами по себе вызывают ощущение холода, поэтому в интерьерах домов и квартир их стоит смягчать уютными деталями — текстилем, предметами декора тёплых оттенков и отделкой с соответствующим лейтмотивом.

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