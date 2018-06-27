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Комнаты прохлады спасут жителей от изнуряющей жары
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Комнаты прохлады спасут жителей от изнуряющей жары 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 27 июня 2018
Фото: Борисовские пруды
Жители района Орехово-Борисово Северное могут укрыться от жары в комнатах прохлады. О том, что в городе работают специализированные помещения, напомнили специалисты социальных служб.
Расположены такие комнаты в отделениях центра социального обслуживания «Орехово» по адресам: ул. Шипиловская д. 9 к.2, Шипиловский проезд д. 53/2; ул. Ключевая, д. 12, корп. 1; ул. Борисовские пруды д. 42; ул. Алма-Атинская, д. 10, корп. 3 и ул. Домодедовская, д. 24, корп. 4.
Здесь работают кондиционеры, кулеры с водой, а также телевизор, чтобы развлечь посетителей комнат прохлады. В некоторых отделениях также функционирует библиотека, где жители смогут уединиться с книгой.
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