Как сшить шторы своими руками: простые мастер-классы и интересные идеи

Какими будут шторы для вашей кухни, зависит, прежде всего, от ваших личных предпочтений. Но всё же стоит придерживаться общей стилистики помещения. При выборе модели ориентируйтесь на ширину и высоту окон, размер подоконника. Плотность кухонных штор будет зависеть от того на какую сторону выходят окна.

При выборе ткани, обязательно обратите внимание на натуральные материалы со специальными пропитками, которые обеспечат будущим шторам для кухни водоотталкивающий эффект, а также устойчивость к внешним загрязнениям.

С помощью наших простых мастер-классов вы сможете сшить шторы для кухни своими руками. Кроме того, некоторые идеи можно использовать не только для кухни.

Штора в виде оборки из мешковины для маленького окна

Такие шторы скорее декоративные, чем функциональные. Но если к ним дополнительно сшить традиционные шторы, у вас получится отличный комплект.

Вам потребуется:

Карниз и кольца с зажимами для штор; Лён с люрексом; Декоративная лента для бантиков; Ножницы

Шаг 1 Постирайте отрез льна. Высушите и хорошо проутюжьте ёще слегка влажную ткань.

Шаг 2 Выкроите полосу длиной равной ширине окна х2. При этом высота полосы на ваше усмотрение, но не больше чем наполовину высоты окна. Припуски на подгибку по всем срезам 4 см.

Шаг 3 Отверните припуски на подгибку на изнаночную сторону на ширину 2 см и приутюжьте. Затем отверните ещё раз. Приутюжьте и настрочите в край.

Шаг 4 Сделайте 5 бантиков из декоративной ленты и пришейте их на штору-оборку.

Шаг 5 Равномерно закрепите кольца с зажимами по всей длине шторы.

Источник и фото: faithfullyfree.com Шторы из кухонных полотенец в стиле пэчворк

Просто, но очень эффектно смотрятся шторы, сшитые из кухонных полотенец в мелкую, среднюю и крупную клетку.

Схема полотнища одной шторы

Размер одного полотнища ок. 86 х 150 см (без шлевок).

Вам потребуется:

Для каждого полотнища — 6 кухонных полотенец разм. по 50 х 70 см в клетку: по 2 полотенца в мелкую, среднюю и крупную клетку; Иголка и нитки для шитья; Ножницы

Шаг 1 На полотенцах распороть подгибки. Полотенца выстирать, высушить и проутюжить.

Выкроить детали, включая припуски:

Из полотенец в мелкую клетку (на чертеже — участок А):

■ 25 х 63 см ■ 24 х 30 см ■ 23 х 36 см ■ 35 х 51 см ■ 19 х 10 см ■ 22 х 23 см Из полотенец в среднюю клетку (на чертеже — участок В):

■ 24 х 30 см ■ 23 х 34 см ■ 48 х 30 см ■ 19 х 63 см ■ 14 х 35 см ■ 19 х 12 см Из полотенец в крупную клетку (на чертеже — участок С):

■ 35 х 46 см ■ 23 х 32 см ■ 23 х 68 см ■ 19 х 45 см Шаг 2 Все срезы обметать. Все детали стачать так, как показано на схеме (ширина припусков 1 см). Все числовые данные на схеме приведены в см. Буквы обозначают полотенца с определенным размером клетки.

Шаг 3 Соединив все детали полотнища, выполнить по периметру подгибку шириной 1 см. Из лоскутов тканей выкроить 5 шлевок разм. по 5 х 22 см.

Шаг 4 Срезы обметать. Продольные срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и настрочить в край. Шлевки сложить поперек пополам и, взяв вместе открытые концы, притачать под верхний край шторы с одинаковыми интервалами.

Вторую штору выполнить симметрично!

Мини-шторы со складками для кухни

Эти шторки на пол-окна с заложенными встречными складками и декоративными кисточками, выглядят очень изящно, а шьются чрезвычайно просто.

Вам потребуется:

● Хлопчатобумажный батист

● Подходящие по цвету нитки для шитья

● Булавки

● Ножницы

● Сантиметровая лента

● Лента велкро

● Лента для штор

● Палка для штор

● Нитки для вышивания

● Игла для вышивания

● Картон для поделок

● Бумага

● Карандаш

● Дюймовая линейка

Шаг 1: выкройка

Измерить ширину окна, определить высоту шторок по своему усмотрению. Сделать бумажную выкройку в оригинальную величину, с учётом складок. В данном случае для каждой складки дополнительно заложено по 12 см ткани в ширину. На подгибку по всем срезам добавить по 6 см.

Шаг 2: подгибка

Выкроить деталь шторки. Припуск на подгибку подвернуть дважды на изнаночную сторону по всем 4 сторонам, приколоть и приутюжить. Подгибку настрочить в край.

Шаг 3: складки

На шторке по верхнему краю заложить встречные складки, как показано на рисунке — обратите внимание на глубину складок. Каждую складку заколоть и отстрочить по верхнему краю. С изнаночной стороны по обеим длинным сторонам настрочить ленту для штор для продевания в неё палки.

Высота складки = 3 см Глубина внутренней части складки = 6 см Глубина средней части складки = 3 см Шаг 4: декор

Нитками для вышивания в целое сложение выполнить вышивку крестом на складках, как показано на фото модели, при этом прокалывать только верхний слой ткани. Для кисточек возьмите кусок картона длиной ок. 10 см и плотно намотайте на него нитки для вышивания. Затем пучок ниток на одном конце зафиксировать с помощью ниток, концы ниток завязать узлом. Удалить картон, пучок ниток внизу разрезать. Сформировать головку кисти, обвив нитками, концы ниток завязать узлом. При необходимости подровнять нижний край кистей. Кисти пришить к шторке поверх складок.

Тюлевые шторы с прозрачными аппликациями

Лёгкие и прозрачные, развевающиеся на ветру шторы — отличное решение для летней веранды, спальни и даже кухни! Их можно украсить раскрашенными вручную цветочными аппликациями.

Вам потребуется:

● Тюль для гардин или готовые тюлевые гардины

● Органза для аппликаций

● Подходящие нитки для шитья

● Булавки

● Нитки для сметывания

● Маленькие ножницы для вышивания

● Маркер с исчезающей краской

● Текстильные краски

Шаг 1 Срисуйте или распечатайте мотив для аппликации. Увеличьте его до нужного размера. Вырежьте шаблон и уложите под органзу. Переведите контуры и внутренние линии на ткань водорастворимым или исчезающим маркером. Необходимое количество мотив аппликаций вырезать точно по контуру.

Шаг 2 Аппликации наколоть на ткань, приметать по контуру, настрочить по контуру узким зигзагом. Ножницами для вышивания аккуратно вырезать ткань шторы из-под аппликации. Удалить наметку.

Шаг 3 Намеченные на органзе маркером линии можно подчеркнуть текстильными красками «Touch» или любыми другими — это придаст цветку объем. Текстильной краске дать хорошо высохнуть.

Как видите, для кухни можно сшить практически любые шторы. Чтобы они не были совсем скучными их можно украсить любыми декоративными элементами: кантами, бордюрами, шнуром, кружевной тесьмой, выполнить декоративной строчкой.

Однотонные шторы

фото: @textilexpress; @tomdom_ru фото: @tomdom_ru Могут быть выполнены из плотного текстиля или из прозрачной органзы и шифона.

Фрукты или цветы?

фото: @tomdom_ru Сшейте и те и другие, и меняйте их по настроению.

Традиционные шторы — универсальный вариант абсолютно для любого интерьера

фото: webcodeshools.com Они могут быть выполнены точно по длине окна

фото: pixabay

или доходить до самого пола.

Простые тканевые шторы

фото: pixabay

фото: @elena.trubnikova; @stylno.tekstylno; @tomdom_ru; @textiles_studio_polotno Легко впишутся в стиль кантри и в загородный интерьер. Шторки из принтованной ткани или с добавлением простых декоративных эффектов сделают интерьер более радостным.

Римские шторы или жалюзи

фото: southshoredecoratingblog.com фото: pixabay

Минималистичный стиль также будет уместен и на кухне, как и в комнате или офисе.