Совмещённый санузел: 10 удачных идей зонирования

Так же, как люди по характеру делятся на экстравертов и интровертов, так и в предпочтениях к планировке санузла уже сложилось в буквальном смысле два лагеря — сторонников совмещённого и раздельного решения. И до сих пор нет между ними согласия, какое же решение лучше. Выручает лишь то, что в своём доме каждый волен поступать как хочет. Как раз для тех, кто задумал перепланировку, но ещё не определился окончательно, разделять туалет и ванную или совмещать, мы подобрали десять удачных примеров обустройства совмещённого санузла.

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Классический и самый простой приём зонирования — сочетание плитки разного цвета, тона, оттенка, крупного и мелкого формата, с крупным или мелким рисунком, глянцевой и матовой. Такой приём может как создавать яркий контраст, разделяя помещение чёткими границами, так и играть на нюансах, создавая плавное перетекание функциональных зон.

Очень эффектно смотрится душевая кабина с поддоном, продолжающим покрытие пола, и обозначенная лишь стеклом на всю высоту помещения. Такая конструкция выглядит намного легче, воздушнее традиционной кабины. Это как раз один из примеров плавного перетекания объёмов, при условии, что стеклянная перегородка будет прозрачной.

Наше мнение:

— Главное неудобство совмещённого санузла — невозможность пользования разными приборами одновременно: исходя из повседневного опыта, можно сделать вывод: одного совмещённого санузла в квартире достаточно на двух человек, для троих уже небходим раздельный санузел либо два совмещённых. Поэтому для совмещённого санузла часто будет оправданным отделение зоны унитаза-биде-писсуара сдвижной перегородкой либо, при размещении этих приборов в нише, в алькове, за стенкой или шкафом, достаточно будет и просто шторки. Той же цели служит матовое, полупрозрачное стекло или шторка на душевой кабине или ванне.

Инсталляция подвесной сантехники на общем коробе экономит место и облегчает уборку. Кроме того, короб, отделанный плиткой в единой концепции с интерьером, выглядит элегантно и не бросается в глаза, а также позволяет устроить полочку для необходимых мелочей.

Унитаз и биде всегда располагаются рядом не только из-за функционального сходства, но и для сокращения длины коммуникаций.

Манжеты и отводы унитаза, трубы, ведущие от сантехприборов к канализационному стояку, должны иметь минимум колен и изгибов, а в идеале — не должны их иметь вовсе.

Наше мнение:

— При установке сантехники на расстоянии от канализационного стояка необходимо учесть уклон трубы к стояку и, следовательно, перепад высот, который может быть весьма значительным: для раковины, к примеру, минимальный уклон составляет 1:12, для унитаза — 1:20, а также нужно добавить диаметр самой трубы, которая для унитаза должна быть не менее 100 мм. Поэтому чтобы избежать устройства нежелательных ступеней и подиумов, короба для коммуникаций удобно устраивать вдоль стен.

При нехватке места чаще всего можно безболезненно отказаться от ванны в пользу душевой кабины, учитывая то, что комфортная лишь ванна длиной от 170 сантиметров и больше.

Писсуар — удобный в повседневном использовании прибор, не занимающий много места. Компактным решением будет размещение стиральной машины под водонагревателем, расположение её под столешницей раковины, а также угловая раковина.

Размещение ванны на возвышении, с опиранием на стенки по контуру или на подиум, делает её удобнее для процесса ручной стирки и позволяет увеличить шкаф под ней, используемый для скрытых коммуникаций и просто хранения вещей.

Если коммуникации оказались в центре комнаты, можно соорудить вокруг них шкаф-пенал от пола до потолка либо спрятать их в стенку, с обеих сторон подвесив сантехнику. Можно симметрично подвесить умывальники, а стенку по всем граням полностью отделать зеркалом — это позволит ей «раствориться» в отражениях, зрительно освободив пространство комнаты.

Полотенцесушитель, смонтированный на стояке отопления, можно тоже использовать для зонирования общего пространства.

Наше мнение:

— Монтируя разводку коммуникаций, необходимо заранее продумывать доступ к ним для обслуживания или замены: дверцу в коробе возле вентилей и отводов, съёмные кафельные плитки на магнитах либо просто подобрать полированные трубы и красивую фурнитуру, оставив их открытыми, что будет уместно в стиле хай-тек.

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