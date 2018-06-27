10 способов с лёгкостью совместить прихожую с гостиной

Если театр начинается с вешалки, а вовсе не со сцены, то дом, несомненно, с прихожей, а не с гостиной. Будем откровенны, прихожая — отнюдь не главное место в доме, но, бесспорно, одно из самых посещаемых в нём, и организацию пространства нужно продумывать не менее тщательно

Здесь мы целуем друг друга на прощание и встречаем вечером после тяжёлого дня, начинаем для гостей экскурсию по жилищу и храним вещи первой необходимости, будь то зонт или ключи.

Примыкая к входной двери, прихожая служит буферной зоной между публичным пространством и приватной территорией, является «отправной точкой» в остальную часть дома и, как правило, отделена стеной или дверьми.

Это классический вариант планировки, но время идёт, и сейчас владельцы жилья небольших размеров, руководствуясь не только эстетическим, но и практичным подходом к оформлению интерьера, всё чаще прибегают к объединению нескольких пространств в одно.

Упразднив, к примеру, перегородку между парадным коридором и гостиной, на выходе мы получаем пространство, зрительно увеличенное в несколько раз, но уже не имеющее чёткого разграничения. Любое «оперативное» вмешательство и перепланировка не проходят бесследно, они имеют свои преимущества и недостатки.

Услышав профессиональные рекомендации архитекторов Натальи Гусевой и Инги Ажгирей, мы собрали 10 советов о том, как сделать процесс «слияния» двух площадей грамотно, чтобы не пришлось возводить стены вновь.

Статьи по теме Уютная прихожая: продумываем дизайн интерьера 7 вещей, о которых вам не следует беспокоиться, декорируя свой дом 1. Мебель

После полного демонтажа стен, дверных проёмов и всяческих преград на пути в гостиную, каждая из объединённых зон всё же должна выполнять свою непосредственную функцию.

Решив, что теперь помещение стало больше, не стоит вмещать в главную комнату дома максимум предметов мебели, пересекая условные границы с прихожей. Неправильная расстановка мебели может сыграть с вами злую шутку, когда с порога вы будете спотыкаться о диван или проходить в уличной обуви в другой конец гостиной за ключами.

Всё должно быть на своих местах. Оставьте в прихожей вертикальную или настенную вешалку, замените громоздкий комод встроенной системой хранения.

Наталья Гусева, архитектор:

— Часто в небольших квартирках-студиях хочется сэкономить на пространстве прихожей, ограничиваясь одним лишь встроенным шкафом для верхней одежды, который может красиво расположиться где-нибудь в уголке. Если он будет отвечать по цвету и по стилю мебели в гостиной, то он гармонично впишется в общее пространство.

facebook.com/kvarta.eco Инга Ажгирей, дизайнер:

— Для начала следует вообще понять, для чего нужно объединение прихожей и гостиной. Хотите ли вы, находясь в гостиной, видеть, кто приходит или уходит? Нужно ли вам полное или частичное объединение? Если всё же объединять, то стоит сразу решить, какие будут перегородки, их функциональность. Можно разделить помещения шкафом во всю высоту с антресолями (небольшой глубины, но солидным объёмом хранения).

Он станет звеном между двумя помещениями, также глубину шкафа можно использовать на обе стороны прихожей и гостиной. Можно помещения разграничить невысоким (1,5 м) стеллажом или комодом, это даст дополнительные возможности хранения.

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2. Цвет стен

Объединив пространства, не стоит использовать один сплошной цвет стен в помещении. Отсутствие цветового перехода из одной зоны в другую, как ни парадоксально, может зрительно уменьшить площадь комнат — в таком случае будет или одна большая прихожая, или средних размеров гостиная.

Используйте подобные оттенки, плавно вливая парадный коридор в комнату, избегая слишком заметного контраста: это может быть фактурная штукатурка, рисунок обоев или разница в оттенках.

Инга Ажгирей, дизайнер:

— При объединённых помещениях я бы не рекомендовала слишком резкие цветовые переходы зон, иначе будет ощущение маленькой, внезапно «вклеенной» прихожей. Это может быть такой же цвет стен, как в гостиной, или близкий, но с другой фактурой, или, наоборот, гладкий. Я за единство стиля.

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3. Декор

В случае «слияния» таких пространств, как прихожая и гостиная, использование декора несёт двойную функцию: убранство помещения и зонирование. Полуметровая ваза или напольная скульптура, серия фотографий или картинок на стене станут отличным, неброским способом разграничить вход в жильё и зону отдыха.

Инга Ажгирей, дизайнер:

— В дизайн прихожей будет достаточно добавить один интересный, необычный элемент, чтобы обозначить помещение, придать ему индивидуальность и самостоятельность, но при этом не отделить (по стилю) от других комнат. Это может быть зеркало в смелой необычной раме или яркая обивка пуфа.

Вообще прихожая — это то место, которое мы видим, входя домой после напряжённого дня, и откуда начинается наш путь из дома. Привнесите туда то, что радует вас. Может, это будет ключница с фото вашей семьи, декоративные «счастливые» фенечки от вашего ребёнка на зеркале, а может, это будет расписанный декоративный фриз на стене, сделанный недавно въехавшими молодожёнами.

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4. Освещение

Умело выставленный свет способен не только придать уют и простор жилью — разные осветительные приборы широко используются для зонирования отдельных функциональных частей в рамках одной комнаты, не говоря уже о пространстве, объединённом из нескольких помещений.

Центральное освещение гостиной и ряд вспомогательных ламп, бра, разного рода подсветок может удачно контрастировать с точечными потолочными фонариками или подвесными, на длинных креплениях, светильниками в прихожей. Положение и направление потока света сделают своё дело, зрительно отделив одну зону от другой.

5. Полы

Чаще всего, переступая порог жилья, мы смотрим сначала под ноги, интуитивно убеждаясь в безопасности, а дальше окидываем взглядом остальную часть помещения. Именно применение контрастных цветовых решений и материалов для пола, пожалуй, самый лёгкий и прямой способ чётко разграничить зону для смены уличной обуви на домашний вариант.

Ввиду наших городских реалий и не совсем удовлетворительного санитарного состояния улиц, ходить в обуви дома у нас не принято — прихожая исполняет функцию своеобразного фильтра.

Она является «квартирным» продолжением улицы со всеми вытекающими в виде грязи, влаги и пыли последствиями, поэтому применение более прочного и лёгкого в очистке настила должно обязательно быть использовано в этой зоне.

Плавный переход в гостиную может быть осуществлён за счёт более гладкого и менее фактурного материала: ламинированного или пробкового покрытия, натурального дерева, лакированного паркета.

Наталья Гусева, архитектор:

— Одной из проблем объединения прихожей с гостиной является грязь с улицы (особенно в ненастную погоду), которая будет также проникать в гостиную и создавать неряшливый вид. Чтобы этого не происходило, нужно «отзонировать» непосредственно тот «пятачок», где вы будете снимать обувь и верхнюю одежду, материалами, которые легко моются: плиткой, натуральным камнем или мозаикой.

Такое решение по зонированию можно поддержать и на стенах, отделав их в этом месте легко моющимися материалами в стиле интерьера гостиной.

facebook.com/kvarta.eco Инга Ажгирей, дизайнер:

— Что касается пола, то тут вполне уместно лёгкое «хулиганство» — необычной фактуры, цвета, интересной раскладки керамогранит так же уместен, как и покрытие, близкое по цвету или фактуре к основному напольному покрытию. Но необычный пол на небольшой площади интереснее! Правда, не стоит забывать — если вы захотели сделать зелёный пол, то пусть на вешалке висит зелёный шарфик или зелёные подвесные мини-светильники.

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6. Потолок

Наряду с подходом к применению разных материалов для пола, не стоит забывать о том, что у нас над головой — о потолке. Незначительное изменение уровня потолка в прихожей и гостиной зрительно и без нагромождений зонирует пространство.

Такой подход в разграничении функциональных зон хорошо просматривается как с порога, так и непосредственно из комнаты. Ещё одним вариантом является применение популярных технологий оформления «крыши»: натяжные и подвесные потолки, декоративные балки, фактурное покрытие поверхности.

7. Перегородки

Говоря о перегородках, мы имеем в виду не вновь возведённые кирпичные стены или пороги, а раздвижные или декоративные конструкции, которые условно создают «эффект присутствия», но не препятствуют проникновению света и не «съедают» объём.

На сегодняшний день существует множество готовых вариантов таких межкомнатных «разграничителей», которые с лёгкостью могут быть оптимизированы под конкретное пространство.

Но включив фантазию, можно обойтись без дополнительного изготовления и монтажа этих конструкций. Красивая деревянная ширма, слегка прикрывающая часть входа в гостиную, рассыпчатая занавесь и даже такие световые элементы, как светильники на длинном проводе, могут стать отличным вариантом условной перегородки.

8. Углы, опоры, проходы

Вас никто не заставляет «сжигать мосты», не оставляя даже намёка на то, что когда-то между прихожей и комнатой был отдельный проход или стена.

Демонтируя стену, разделяющую помещения, оставьте часть в виде небольшой опоры, которая может послужить функциональной поверхностью под систему хранения или зеркало: с одной стороны, ничто не препятствует свободному движению, с другой — формально прихожая отграничена от гостиной.

Та же история с проходами и углами. Если планировка вашего жилья имеет угловатые формы, сделайте более выразительным один из углов, который ведёт в гостиную, выдвинув его на несколько десятков сантиметров вперёд.

9. Встроенная система хранения

Дизайнеры и архитекторы твердят: используйте пространство с умом. Ну что ж, использовать — так использовать. В таком случае идут в ход проверенные на практике системы хранения в виде сквозных стеллажей и напольных конструкций.

Поместив стеллаж вблизи стены или, напротив, установив как зрительный центр на границе между помещениями, вы автоматически приобретаете дополнительное место для хранения мелких вещей первой необходимости в пределах досягаемости при выходе из дома.

По совместительству такой стеллаж или тумба исполняет роль вполне убедительной межкомнатной перегородки, избавляя вас от громоздких предметов мебели в прихожей.

Инга Ажгирей, дизайнер:

— Основная проблема многих квартир — в совсем небольших прихожих. Тут нужен индивидуальный подход, а также нужно учитывать интересы и потребности семьи. Без какого элемента хранения или пользования вы не представляете прихожую?

Не нужно пытаться впихнуть всё в небольшое помещение, лучше сделать основное, но необходимое именно вам место хранения (это может быть декоративная вешалка для верхней одежды или обувной стеллаж, пуф над полкой для мелочей), а остальное хранить в других местах.

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10. Входная дверь

Оформляя интерьер помещения, где прихожая объединена с гостиной, не стоит забывать о дизайне входной двери. Именно парадные двери будут той зрительной точкой, которую в случае слияния двух пространств вы будете видеть постоянно, находясь в комнате.

Избегайте слишком ярких цветовых решений, ведь рано или поздно броский элемент может надоесть или, того хуже, начать раздражать. Но в то же время не стоит использовать цвета в тон общей стилистике интерьера, так вы рискуете просто-напросто не найти выход — ну а если серьёзно, прихожая зрительно может потерять главную отличительную черту.

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