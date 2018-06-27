Как создать праздничное настроение с помощью штор: реальный пример

Найти источник вдохновения для всего интерьера не так уж и сложно. Однако будьте готовы к тому, что этот источник может стать чем-то большим — идейным центром, главной акцентной деталью, тем, с чем ваш интерьер будет ассоциировать каждый гость. Так что же выбрать для этой ответственной роли? Шторы, конечно!

Вы удивлены? Присмотритесь к этому интерьеру. Что вы видите? Шторы! И только после того как мы отводим глаза от окон, мы начинаем замечать стиль ар-деко, богатую палитру «не белых» оттенков и умелую игру с орнаментами.

Но началось всё явно со штор. Дизайнеру Холли Холлингсворт Филлипс (Holly Hollingsworth Phillips) из The English Room пришлось серьёзно поломать голову над проблемой узких окон. Прикинув пару вариантов, Холли решила пойти от противного и «одела» их в ярко-красное. Текстурная лента по кайме натолкнула на мысль о герметичных орнаментах, а какому стилю они свойственны больше всего? Правильно, ар-деко.

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Дабы шторы не перетягивали на себя всё внимание, дизайнер добавила несколько акцентов в приглушённом оттенке фуксии и, сыграв на контрасте, дополнила интерьер деталями в голубом цвете.

Ещё один секрет этого дома — фактурность. Несколько видов тканей, различающихся по текстуре, удачно сочетаются здесь по цвету. Богатый набор материалов, среди которых дерево, стекло, латунь, акрил, керамика и мрамор, прекрасно согласуется и не даёт перекосов ни в одну, ни в другую сторону.

Дабы уравновесить и собрать воедино все составляющие, дизайнер реализовала классическую схему расстановки — симметрию. Благодаря этому ходу при первом взгляде даже не замечаешь, как много здесь всего. Интерьер почти идеален. И несмотря на явный реверанс в сторону английского шика, этот проект смело можно назвать современным и даже модным.

Подводя итог вышесказанному, призываем вас не бояться ярких оттенков в светлых интерьерах. Белым, бежевым и светло-серым стенам красные шторы и бирюзовые оттенки пойдут только на пользу. Вы только что сами в этом убедились.

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