25 белых кухонь: советы по обустройству от дизайнера

Не зря именно белый цвет стал одним из самых популярных вариантов для дизайна кухни. Ведь с ним пространство разительно преображается, выглядит очень стильно и способствует умиротворённой атмосфере. К тому же оттенки белого — это отличная универсальная основа для ярких акцентов, они прекрасно вписываются в любые цветовые решения и стили. Поэтому мы подобрали для вас вдохновляющие примеры, а также полезные советы, которые сделают белую кухню идеальной.

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1. Добавьте больше света

В лучах солнечного света любое пространство смотрится лучше, кажется больше, и белая кухня не исключение. Позаботьтесь, чтобы свет беспрепятственно поступал в кухню, и тогда солнечные лучи озарят вашу комнату бесподобной игрой света. Для этого просто освободите подоконники и не заставляйте их высокими цветками и другими объёмными предметами. А вместо плотных гардин повесьте лёгкие прозрачные занавески.

В свою очередь искусственное освещение тоже играет важную роль в организации кухни. Обязательно уделите особое внимание освещению рабочей поверхности и обеденной зоны. Необходимо, чтобы во время готовки либо семейного ужина любая деталь, даже самая маленькая, не осталась незамеченной.

— Белый цвет отражает большую часть попадающего на него света. Степень отражения света зависит и от структуры белой поверхности — это нужно учесть при организации искусственного освещения.

Организовывая искусственное освещение для белого помещения, нужно быть очень осторожным, поскольку свет от разных видов освещения изменяет белый цвет. К примеру, если в качестве источников света выступают лампы накаливания, то цвет стен белых поверхностей будет тёплым, если же освещение люминисцентное, то вся комната погрузится в холодную дымку.

Советую комбинировать источники света или использовать светодиодные источники (цвет свечения — «молочный белый») — этот оттенок освещения наиболее близок к естественному свету.

fab-im.com 2. Не забывайте про яркие цвета

Они призваны внести жизнь и разнообразие в белое царство спокойствия и умиротворения. Но не стоит перебарщивать, для создания интересной и удивительной атмосферы будет достаточно всего нескольких деталей. Разноцветная посуда, разрисованный текстиль, красочные занавески, эксцентричная бытовая техника (например Smeg), яркие табуреты, нижние шкафчики кухонного гарнитура — что-то из этого списка может быть использовано для улучшения вашей кухни.

Наше мнение:

— После умывания именно на кухне мы проводим большую часть утреннего времени. А значит и настроение на весь день задаётся именно здесь. Поэтому добавьте в цветовую палитру интерьера солнечно-жёлтый, оранжевый, красный или другие яркие тона. Главное — грамотно и равномерно их распределить, чтобы не создавать больших пёстрых пятен, которые вскоре начнут раздражать взгляд, постоянно привлекая к себе излишнее внимание.

3. Поиграйте с оттенками

Создавая интерьер белой кухни, незачем ограничивать себя лишь одним оттенком этого прекрасного цвета. Ведь существует масса вариантов, включая льняной, хлопковый, сливочный, перламутровый и жемчужный. И в отличие от чисто белого, они выглядят не такими холодными и отчуждёнными, а имеют свои неповторимые и чарующие нотки.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Чтобы белый интерьер не выглядел «стерильным и медицинским», нужно составить правильное соотношение светлых (белых) оттенков. Белый цвет имеет огромное количество вариаций и является самым сложным из цветового спектра: он может быть и тёплым и холодным, он может создать ощущение пространства или пустоты.

Для того чтобы белая кухня не получилась скучной, я рекомендую использовать белый цвет трёх качеств: тёплый оттенок — для текстиля, холодный белый — для стен, а нейтральный (белый архитектурный) — для поверхностей мебели.

fab-im.com 4. Сделайте фартук главным акцентом

Привнести разнообразие в спокойное белое кухонное пространство возможно и с помощью такого интересного элемента, как контрастный фартук. Тем более выбор цветов и материалов, из которых делают фартуки, сегодня просто огромен. Этнические орнаменты на плитке, сложно сплетённые композиции из мозаики или красочные принты на стекле — всё это лишь верхушка айсберга, и выбор только за вами.

Наше мнение:

— Выбрав мозаику, с одной стороны, вы получаете очень красивый, изысканный и неординарный фартук. С другой — это не самое дешёвое удовольствие, но, учитывая его потрясающий внешний вид и практичность, оно того стоит. Однако следует помнить, что наряду с таким ярким акцентом лучше сделать остальной интерьер кухни в более нейтральной цветовой гамме. Ведь если и шкафы, и обеденный гарнитур тоже будут броскими и привлекающими внимание, кухня может получиться аляповатой или даже вульгарной, хотя во всём есть исключения.

5. Подарите белой кухне душу

Несмотря на множество модных новинок и современных материалов для кухонных поверхностей и гарнитуров, старое доброе дерево всё равно остаётся актуальным и по сей день. Как говорят, в отличие от большинства других материалов, у дерева есть душа, а значит, оно способно подарить комнате домашний уют и тепло. Деревянная мебель в виде обеденных столов, стульев и полочек, рабочая поверхность, а также небольшие элементы в сочетании с белым цветом сделают кухонный интерьер не только изысканно красивым, но ещё и стильным.

Руслан Кирничанский, архитектор-дизайнер:

— Слова о том, что белый цвет маркий, это миф, потому что технический прогресс позволил создать белые немаркие поверхности. Для стен существуют специальные белые краски (их маркируют как «для кухни»), которые легко переживают влажную уборку и в которые загрязнения не проникают глубоко, что позволяет без особого труда поддерживать чистоту.

Белый интерьер создаётся не от нехватки фантазии автора, а от его большого таланта, поскольку выбрать для организации помещения самый сложный в работе цвет и получить хороший результат — задача по силам только опытному специалисту.

fab-im.com pinterest.com, Drew Kelly, Dan Waibel

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