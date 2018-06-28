Светлая квартира с видом на Живописный мост

Фишка этого проекта — планировка. После объединения двух квартир на этаже получилось просторное помещение, но нестандартной конфигурации. Дизайнер Екатерина Савкина с умом задействовала каждый уголок и оформила функциональный и комфортный интерьер для большой семьи.

Владельцы квартиры — работники СМИ, семейная пара с детьми. Заказчики много общаются с людьми и находятся в постоянном потоке информации. Неудивительно, что они мечтали о доме, где ничего бы не раздражало — дизайнеру предстояло оформить светлое пространство с минимумом деталей: довольно аскетичный и очень спокойный интерьер.

На площади 118 квадратных метров, помимо кухни-гостиной и хозяйской спальни с отдельными ванной комнатой и гардеробной, предусмотрели комнату для сына-первоклассника и гостевую / кабинет, где теперь в выходные могут с комфортом останавливаться двое старших детей.

Кстати, в процессе ремонта у заказчиков появились малышки-близнецы, и дизайнер Екатерина Савкина оперативно обустроила для новорожденных отдельную светлую комнату.

«Бюджет проекта был очень ограничен. Мы старались использовать отечественные бренды, которые и стоят дешевле импортных, и их не нужно ждать, — рассказывает Екатерина. — На пол положили ламинат очень хорошего качества, он победил в нашем внутреннем тендере на износостойкость. В спальнях использовали обои, в общей зоне все стены покрасили в единый цвет».

В гостиной сделали световой потолок из монолитного поликарбоната и светодиодных лент. Он дает не только ощущение высоты, но и делает комнату всегда залитой светом — что днем, что вечером.

Cистемы хранения в квартире были продуманы еще на стадии проекта. Чтобы визуально разгрузить пространство, дизайнер сделала ставку на ниши.

В прихожей образовавшиеся из-за несущих колонн ниши оборудованы полками — получился вместительный шкаф при входе. В гостиной ниша стала стеллажом; в кухне — отличным местом для размещения холодильника и пенала для хранения продуктов; в детских комнатах в наши встроили гардеробные шкафы.

При спальне заказчиков появилась просторная гардеробная с окном. В ванных комнатах за хранение отвечают вместительные тумбы под раковинами и высокие шкафчики.

Чтобы сохранить ощущение незагруженного и светлого интерьера, мебель подбирали простую по форме и максимально функциональную. Декора в квартире также немного. Нестандартный ход — отделка стен панелями в виде ромбов.

«Квартира находится на проспекте Маршала Жукова, рядом с рекой, из окон 21 этажа открывается потрясающий вид на Гребной канал и Живописный мост, — говорит Катя. — А еще — на фантастические закаты. На мой взгляд, лучшего декора и не придумаешь».

Холл Отделка: краска, NCS S 1002-Y50R, Beckers Напольное покрытие: плитка, Globe, цвет, Smoke, ITALON Мебель: встроенная мебель, фабрика «Стильные кухни» Освещение: Donolux

Гостиная Отделка: краска, NCS S 1002-Y50R, Beckers; деревянные настенные панели — на заказ, столярное производство компании «ПолВамВдом». Напольное покрытие: ламинат, Tritty, HARO Мебель: стол, Omnia Wood, Calligaris; стулья, Boheme CB/1392, Connubia; кресло, Starlite с высокой спинкой — INMYROOM.RU; синее кресло, Restoracia; встроенная мебель — фабрика «Стильные кухни» Ковер: Dolly-carpet Текстиль: IFI Collection, Daylight Декор: Hoff, ИКЕА , Zara Home Освещение: технический свет, Donolux; бра около стола, Tolomeo Parete basculante 24cm white/chrome, Crystal Light. Световой потолок сделан из монолитного поликарбоната и светодиодных лент силами бригады. Торшер, TK Lighting Lama — INMYROOM.RU Спальня Отделка: обои, Grandeco, Demmoksi Напольное покрытие: ламинат, Tritty, HARO Мебель: кровать, Фолдал Глосе, ИКЕА; тумбы, банкетка — «Аскона Экотекс» Ковер: Dolly-carpet Текстиль: блэкаут Elegancia Frankston, Daylight Декор: Hoff Освещение: Donolux

Детская Отделка: обои, Grandeco, AS Creation, Demmoksi Напольное покрытие: ламинат, Tritty, HARO Мебель: кровать, ИКЕА; стул и кресло — Restoracia; рабочее место, встроенный шкаф — «Стильные кухни» Текстиль: шторы, Elegancia, Lino; Daylight; на кровати — Hoff, ИКЕА Освещение: Donolux, Arteva, Trendsveta

Кухня Отделка: краска, NCS S 1002-Y50R, Beckers Напольное покрытие: плитка, Globe, цвет, Smoke, ITALON Мебель: Silver Home Бытовая техника: Bosch Освещение: встраиваемые светильники — Donolux, трековые — Trendsveta

Ванная комната Отделка: Kerama Marazzi Мебель: ИКЕА Санфаянс: Roca, Duravit Смесители: Grohe Освещение: Donolux

Двери: Porta Prima, цвет серый дуб; скрытого монтажа — Dorian.