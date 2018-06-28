Мрамор, оникс, бетон в интерьере: 15 модных идей

Дизайнеры любят мрамор, оникс и бетон за натуральность и неповторимую текстуру и с удовольствием используют их в своих проектах. Как вписать эти модные материалы в интерьер? Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» подобрали примеры сочетаний и стильные, яркие предметы.

Бесшовность, минимальная толщина и визуальная легкость — основные требования к отделке и предметам из мрамора сегодня. Взгляните наплитку Imperial и Vallelunga Argenta или столик Eichholtz Cube Link — они подходят по всем параметрам.

В соседстве с золотом, медью, латунью или бронзой холодный мрамор выглядит мягче. Кроме того, сочетание мрамора и теплых металлов, например, как в настольной лампе Моа, — актуальный тренд этого года.

У оникса и родственного ему агата богатая цветовая палитра и разнообразие фактур. В интерьере эти материалы вряд ли останутся без внимания, поэтому вводить их нужно дозировано. Помните, что чем ярче и сложнее рисунок, тем меньше его должно быть в обстановке.

Попробуйте включить в интерьер оникс или агат при помощи аксессуаров в духе подсвечника Gem и отделки с изображением срезов этих минералов, например, мозаики Jade.

Другое интересное свойство оникса — пропускать свет и красиво светиться изнутри. Установите панно или фрагмент стены из этого материала рядом с окном или подумайте об искусственной подсветке. Такое дизайн-решение оптимально для монохромных интерьеров.

В окружении натуральных материалов с ярко выраженной текстурой бетон выглядит мягче и выразительнее. С интересом и опаской поглядываете на отделку, имитирующую бетонную стену, как в обоях Italreflexes Oxid? Сделать уютной комнату, оклеенную такими обоями, можно при помощи текстиля или мебели с приятной на ощупь обивкой из льна, хлопка или шерсти, как у углового дивана Лондон.

Черный способен выгодно подчеркнуть фактурные бетонные поверхности. Пол, отделанный материалами под бетон, например, керамогранитом CADENZA BASALT LAPPATO, будет эффектно смотреться рядом с черными матовыми предметами. А соседство с черным глянцем сделает бетон более утонченным.

На обложке: дизайн-проект студии QUADRO ROOM.