Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»

Каждый дизайнер в работе использует собственные фишки. Мы выбрали 8 кухонь в типовых панельных домах и рассказываем, за счет чего «работают» эти интерьеры.

Площадь этой кухни-столовой достаточно большая — 10 квадратов. А еще просторнее ее делают стеклянная перегородка вместо двери, которая отделяет кухню от гостиной зоны, и предельно лаконичные формы мебели. И еще один лайфхак: выбрать для гарнитура глухие гладкие фасады в цвет стен — так мебель визуально растворится в пространстве.

Серия дома: 1605

Эта кухня тоже кажется просторной — несмотря на небольшую площадь. Посмотрите, как грамотно использован каждый квадратный сантиметр: холодильник «вписан» в гарнитур, глухие фасады скрывают все лишнее, а верхние шкафы расположены только по одной стене, чтобы пространство не стало перегруженным.

Серия дома: П-44 Благодаря вертикальным полосам на обоях потолок кажется выше. Римская штора вместо традиционной — отличный выбор, если вы хотите получить легкий интерьер, в котором нет ничего лишнего. А еще эта кухня наглядно демонстрирует, как «работают» глянцевые поверхности — здесь это фасады шкафов и стеклянная столешница: благодаря игре отражений помещение кажется просторнее.

Кухня в классическом стиле всегда смотрится эффектно. Но важно не перегрузить пространство: делайте ставку на светлые оттенки и зеркала. Например, в этом проекте зеркалами оформили не только стену, но и потолок — кухня сразу кажется очень воздушной, несмотря на классические формы мебели.

Серия дома: П-44Т Если у вас кухня с нестандартной планировкой, используйте ее по максимуму. В этой квартире очень интересно обыграли эркер, создав там зону для релакса. И еще одна хорошая идея — верхние шкафы с «ажурными» дверцами — компромисс между закрытыми фасадами, создающими визуальный порядок, и открытыми, которые делают интерьер легче.

Серия дома: КОПЭ

Во-первых, дизайнеры отказались от двери: кухня плавно «перетекает» в остальные помещения, а поэтому кажется больше. Во-вторых, вместо обычного стола установили барную стойку — она тоже экономит место. В-третьих, плиткой «пэчворк» облицевали не только фартук, но и все стену: такой прием помог окончательно размыть границы помещения и сделать его визуально просторнее.

Серия дома: П-3 Если вам нравится стиль лофт, но вы не хотите получить слишком «холодный» интерьер, сделайте его ярким! Например, с помощью такого цветного паркета на полу и других деталей в схожей цветовой гамме. Правда, гарнитур в таком случае стоит выбирать максимально лаконичный и в нейтральном оттенке. Кстати, крупноформатная плитка, которую использовали в этом проекте, сейчас в тренде.

Серия дома: ГМС-2001

Решились на кардинальную перепланировку? Присмотритесь к варианту объединения кухни и гостиной — это очень функциональное решение. А зонировать пространство поможет барная стойка.